今年剛滿18歲！日皇室悠仁親王「推甄合格」　將赴筑波大學讀生物

▲悠仁親王透過「推薦入學」，成功考取筑波大學。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本皇室秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王，是目前皇位第2順位繼承人，今年9月剛滿18歲，成為成年皇族。先前有媒體爆料，其母親紀子妃打算靠「推薦入學」讓兒子申請就讀東京大學。不過如今卻傳出，悠仁親王已透過推薦入學方式，合格考取國立筑波大學，預計明年4月入學。

根據《日本放送協會》，宮內廳關係人士透露，目前悠仁親王就讀筑波大學附屬高中3年級，而悠仁親王今年11月接受筑波大學生命環境學群生物學類的推薦入試，該學科為悠仁親王的志願，因為可以研讀其從童年時期便擁有高度興趣的自然環境生態。

筑波大學今（11）日發表推薦入學考試結果，悠仁親王合格錄取。

▼長子悠仁親王今年滿18歲了。（圖／達志影像／美聯社）

▲悠仁親王對於生物研究情有獨鍾。（圖／達志影像）

據悉，悠仁親王今年9月剛滿18歲時曾經表示，「如今高中生涯邁向最後一個學年，為了能夠朝著目標邁進，我持續努力奮鬥。期盼我能夠更加重視剩下最後這幾個月的學校生活。」

文仁親王去年11月也曾在記者會上針對長子未來的人生計畫發表感想，「我認為未來考大學時，能夠去思考本人將來要做什麼，這是最重要的。如果能夠考上實踐理想的學校，自然是一件好事。」

據悉，悠仁親王從小對於生物研究情有獨鍾，去年還曾和日本國立科學博物館知名研究員，共同撰寫學術論文「赤坂御用地蜻蜓樣貌」。