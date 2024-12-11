新形態「放牛班」浮現！　罪魁禍首竟是教育部

▲18年前教師管教權逐漸被限縮，讓現今的校園充滿各式亂象，影響一一浮出檯面。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日前一名台中小六生拿球棒打老師引發軒然大波，專家告訴 CTWANT記者，這事件不僅暴露管教學生行為面臨嚴峻挑戰，也突顯教師弱勢地位，「教育部限縮老師的管教權之後，後果陸續一一浮現。一旦家長的懲戒權也被刪除，可預見同樣的荒腔走板將發生在家庭上，誰來管教孩子呢？」教學現場已出現新形態「放牛班」，裡面聚集了難以管教、被老師放生的孩子。

2006年底，立法院三讀通過《教育基本法》第八條及第十五條的《禁止體罰條款》修正案，明定政府公權力應保障學生不受體罰，一旦學生的「身體自主權」及「人格發展權」受到侵害，政府應提供必要的救濟管道，也可依據《國家賠償法》及《民法》獲得賠償。

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由於對「體罰」定義不清，以及如何才違法沒有明確的標準，也沒有配套措施，造成了學校內的寒蟬效應與各種亂象。

根據教育部「112年校園安全及災害通報事件」數據統計，其中「校園暴力與偏差行為事件」高達2萬7511件，「管教衝突」高達4,582件。國教行動聯盟（簡稱國教盟）理事長王瀚陽表示，國小「暴力與偏差行為事件」9370件，占各教育階段總數34%，國小「管教衝突事件」2053件占各教育階段總數44.8%。

王瀚陽指出，這些數字反映了校園暴力衝突與情緒問題已逐漸朝向低齡化發展，而通報數據的高比例背後，是學校日常管理面臨的巨大壓力與現有機制的運作瓶頸。

直到2023年底發生新北國中生割頸案，教育部才就「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正內容，訂定「校園安全檢查操作手冊」。在「維護教師管教權」部分，增列「阻卻違法事由」，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，以及採取避免自己或他人、身體等緊急危難，這些管教行為都不予處罰。

▲台中小六生打老師引發外界關注，校方也出面說明與致歉，外界也更了解教師在學校的艱難處境。

但亡羊補牢，教育現場已兵荒馬亂。台中小六生不願服從體育老師分組的規定，爆粗口罵三字經遭老師責罵後，竟拿樂樂球棒攻擊老師，隔日道歉後仍遭老師報警函送少年法庭，警方進入校園直接將學生帶走一事，引起外界關注。

彰化縣某國中資深生輔組長指出：「教師很少會輕易訴諸法律，通常在教導、管教、輔導皆無法奏效的情況下，訴諸法律才會成為不得已的手段。這既反映了教師管教權限的限縮，也顯示出專責人力不足時教師面臨的困境。」

任職北部某國小的陳老師坦承，「我其實已經處於半放生狀態，很少罵人！家長的態度決定我要不要放生這個小孩！」另一位中部國小老師也透露，「法令真的綁手綁腳，多為輔導及勸說，運氣好碰到願意配合的家長就很ok，若是恐龍家長又愛下指導棋者，那就真的只求平安下莊。」

「我曾經耳聞部分學校會透過分班，慢慢地將一些難管教的孩子集中在一起，再讓資深待退的老師擔任導師。」中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧說，這就是目前新形態的「放牛班」，裡面聚集一些被老師放生的孩子，由於教師管教權不彰，為求自保，許多孩子甚至才小一就已被放生。「這對孩子好嗎？但老師又能怎樣？」

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