　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新形態「放牛班」浮現！　罪魁禍首竟是教育部

18年前教師管教權逐漸被限縮，讓現今的校園充滿各式亂象，影響一一浮出檯面。（圖／CTWANT資料照）

▲18年前教師管教權逐漸被限縮，讓現今的校園充滿各式亂象，影響一一浮出檯面。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日前一名台中小六生拿球棒打老師引發軒然大波，專家告訴 CTWANT記者，這事件不僅暴露管教學生行為面臨嚴峻挑戰，也突顯教師弱勢地位，「教育部限縮老師的管教權之後，後果陸續一一浮現。一旦家長的懲戒權也被刪除，可預見同樣的荒腔走板將發生在家庭上，誰來管教孩子呢？」教學現場已出現新形態「放牛班」，裡面聚集了難以管教、被老師放生的孩子。

2006年底，立法院三讀通過《教育基本法》第八條及第十五條的《禁止體罰條款》修正案，明定政府公權力應保障學生不受體罰，一旦學生的「身體自主權」及「人格發展權」受到侵害，政府應提供必要的救濟管道，也可依據《國家賠償法》及《民法》獲得賠償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於對「體罰」定義不清，以及如何才違法沒有明確的標準，也沒有配套措施，造成了學校內的寒蟬效應與各種亂象。

根據教育部「112年校園安全及災害通報事件」數據統計，其中「校園暴力與偏差行為事件」高達2萬7511件，「管教衝突」高達4,582件。國教行動聯盟（簡稱國教盟）理事長王瀚陽表示，國小「暴力與偏差行為事件」9370件，占各教育階段總數34%，國小「管教衝突事件」2053件占各教育階段總數44.8%。

王瀚陽指出，這些數字反映了校園暴力衝突與情緒問題已逐漸朝向低齡化發展，而通報數據的高比例背後，是學校日常管理面臨的巨大壓力與現有機制的運作瓶頸。

直到2023年底發生新北國中生割頸案，教育部才就「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正內容，訂定「校園安全檢查操作手冊」。在「維護教師管教權」部分，增列「阻卻違法事由」，保障教師維持教學秩序和教育活動的必要管教行為，以及採取避免自己或他人、身體等緊急危難，這些管教行為都不予處罰。

台中小六生打老師引發外界關注，校方也出面說明與致歉，外界也更了解教師在學校的艱難處境。（圖／報系資料照）

▲台中小六生打老師引發外界關注，校方也出面說明與致歉，外界也更了解教師在學校的艱難處境。

但亡羊補牢，教育現場已兵荒馬亂。台中小六生不願服從體育老師分組的規定，爆粗口罵三字經遭老師責罵後，竟拿樂樂球棒攻擊老師，隔日道歉後仍遭老師報警函送少年法庭，警方進入校園直接將學生帶走一事，引起外界關注。

彰化縣某國中資深生輔組長指出：「教師很少會輕易訴諸法律，通常在教導、管教、輔導皆無法奏效的情況下，訴諸法律才會成為不得已的手段。這既反映了教師管教權限的限縮，也顯示出專責人力不足時教師面臨的困境。」

任職北部某國小的陳老師坦承，「我其實已經處於半放生狀態，很少罵人！家長的態度決定我要不要放生這個小孩！」另一位中部國小老師也透露，「法令真的綁手綁腳，多為輔導及勸說，運氣好碰到願意配合的家長就很ok，若是恐龍家長又愛下指導棋者，那就真的只求平安下莊。」

「我曾經耳聞部分學校會透過分班，慢慢地將一些難管教的孩子集中在一起，再讓資深待退的老師擔任導師。」中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧說，這就是目前新形態的「放牛班」，裡面聚集一些被老師放生的孩子，由於教師管教權不彰，為求自保，許多孩子甚至才小一就已被放生。「這對孩子好嗎？但老師又能怎樣？」

延伸閱讀
放養的孩子3／13歲少年竟是文盲！？「無中輟紀錄」他一直在教室角落玩
新北爛尾樓1／惡建商資料造假害建案遭「砍頭」　承購戶泣訴：家沒有了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／瓊瑤曾任「高雄愛情產業」總顧問　韓國瑜現身告別式
烏克蘭妹在台護照被燒掉離開　賭上一切回來現況曝
他釣到「掛名牌黑鯛」傻眼！網全笑翻：是誰的畢業論文
好友悲曝「中山美穗」遺容　走進房間淚流滿面…解剖驗屍終返家
林家正回台打中職？　經紀公司回應了
陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」　前任起底是《大學生》網
月花75K租到「恐怖毒房」！一家三口頭暈狂吐　醫揪出原因
嗆兒「賺不到錢別回來」真的離家　陸父母等16年後悔了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「你卡被刷了！」　律師接詐騙電話神回遭罵三字經

新形態「放牛班」浮現！　罪魁禍首竟是教育部

無名指藏秘密！　醫揭「關鍵長度」

陽交大驚爆學長偷拍！　醫界1傳統逼學弟妹低頭

烏克蘭妹在台護照被燒掉離開　賭上一切回來現況曝

入冬最強冷空氣要來了　急凍3天

好市多蘋果醋酸到喝不了？　內行人曝原因：調味超好用

瓊瑤羽化遠行！　今花葬伴夫長眠陽明山

小三生數學題目　一票大人都不會

陽交大「學生會幹部」淪創意私房主角　竟是寄生學長惱羞報復

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

「你卡被刷了！」　律師接詐騙電話神回遭罵三字經

新形態「放牛班」浮現！　罪魁禍首竟是教育部

無名指藏秘密！　醫揭「關鍵長度」

陽交大驚爆學長偷拍！　醫界1傳統逼學弟妹低頭

烏克蘭妹在台護照被燒掉離開　賭上一切回來現況曝

入冬最強冷空氣要來了　急凍3天

好市多蘋果醋酸到喝不了？　內行人曝原因：調味超好用

瓊瑤羽化遠行！　今花葬伴夫長眠陽明山

小三生數學題目　一票大人都不會

陽交大「學生會幹部」淪創意私房主角　竟是寄生學長惱羞報復

凱特王妃提名《時代》年度風雲人物　將PK川普、馬斯克

美國防授權法案編97億　推台灣安全合作倡議抗侵略

瓊瑤生前「曾任高雄市愛情產業總顧問」　韓國瑜一家現身告別式

「日媒對他非常苛刻」佐佐木朗希選擇有顧慮！未必大市場球隊

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

埃及艷后風華再現？大理石雕像重見天日　專家曝：她可能長這樣

「你卡被刷了！」　律師接詐騙電話神回遭罵三字經

金宇碩剛認愛1個月「貼臉2女星親暱照」被爆出！　金世正緊緊環抱

朱曦廈門逝世今火化　家屬明攜靈返台

林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

林家正突曬抱娃照！家正婦見牽繩暴動

數發部「打詐LINE貼圖」免費領　網看1點傻眼

即／21:56東部海域規模5.0地震　半個台灣都有感

陽交大驚爆偷拍！　「情侶脫衣親密」在YT直播

趙少康「插管9小時」　宣告回歸

馬斯克出訪義大利　女總理迷妹眼神不演了

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

他喊台灣「演唱會天花板」是她！全場好評

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

陽交大「學生會幹部」淪創意私房主角　竟是寄生學長惱羞報復

醫搭高鐵「驚見車廂一幕」卻開不了口！事後後悔了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

林家正突曬抱娃照！家正婦見牽繩暴動

「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

數發部「打詐LINE貼圖」免費領　網看1點傻眼

母「賺不到錢別回來」兒離家16年　父母後悔了

更多

最夯影音

更多

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面