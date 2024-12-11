台中警涉貪「白單轉紅單」手法曝光　石明謹揭觸法關鍵

▲白單只是交通違規逕行舉發的「標示單」，並非真正罰單。（圖／本報資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中地檢署偵辦員警利用職務機會開假單圖利案，近期陸續帶走29名員警，並認定部分警員涉嫌將「白單」竄改成「紅單」，以減少被取締對象的罰款。曾任交警的球評石明謹表示，有些人看不懂白單轉紅單是要竄改什麼，其實這是減少違規關說、嚴格管制後的新漏洞，好讓被取締者「降價受罰」，恐涉及圖利。

石明謹指出，白單正式名稱叫交通違規逕行舉發「標示單」，通常夾在雨刷上，或用釘書針釘在機車後方扶手，但這張白單不是給民眾看的，而是給「其他警察」看的，目的是避免2小時內連續舉發，讓後面經過的員警知道這部車已經被舉發過了。

石明謹說，網路上流傳「白單不用繳錢，紅單才要繳錢」的說法，其實是正確的，因為真正的違規通知單，要等員警回去把照片洗出來，才會另行舉發，所以一般人看到白單不用繳錢，等回家收到紅單才需要繳，因為白單根本不關民眾的事。

不過，員警拍照可能出現模糊、過度曝光、沒拍到紅黃線或車號，也可能剛好有路過的人事物擋住鏡頭，進而無法舉發，因此有時會出現雨刷上被夾了白單，但事後遲遲收不到紅單的情形，儘管機率不高，但偶爾會發生，所以很多人就會趁著警方還沒洗出違規照片、另外開立紅單的「空窗期」，找地方人士或民代來關說。

▲俗稱「紅單」的違規罰單 。（圖／本報資料照）

石明謹表示，為了減少很多人搶在「白轉紅」之前關說、撤除罰單，因此白單開始進行嚴格管制，不但有流水編號，數字還得跟開出的紅單對得上。若要註銷，還得寫明理由，並附上不清晰或過度曝光的照片等來佐證，讓註銷變得非常麻煩，也大大增加了門檻，數量自然不可能多。

如今這起案子，則是找到了「新漏洞」。石明謹指出，既然白單註銷變得麻煩，有些人就轉而利用另一個漏洞「若警員開立白單時，車主或駕駛人已到達現場，應當場改開正式紅單，並交付給違規人」，這樣一來，就算在紅單上動手腳，不僅號碼跟舉發件數對得上，也不需要註銷白單。

石明謹舉例，員警原本要舉發「違規停車」，但當事人及時出現，員警因此將違規事項改成「違規臨停」，若是小型車的話，罰鍰就會從900元降成300元。不過，當場舉發的條件是違規人在員警離開前及時出現，一旦警方離開，就必須另開紅單，這也是案件涉及偽造公文書罪的原因。

石明謹指出，以前的交通違規關說，可能是撤銷整張罰單，但現在變成了「降價受罰」，儘管這點小錢可能不容易得利，但也是比原本被罰較高額度好，所以以上犯行若屬實，圖利他人的事實很明確。