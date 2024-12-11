泰安服務區超貴火燒車！BMW竄火害Volvo變廢鐵　特斯拉也毀容

記者游瓊華、鄧木卿、吳佩蓁／台中報導

泰安服務區停車區今（11日）下午1時10分許發生火燒車事故，一輛停在停車格內BMW不明原因自燃，瞬間冒出火舌狂燒，波及停放在左右兩旁的特斯拉、Volvo，3台車遭火焰吞噬，警消獲報後立即派員救援，幸好未造成人員傷亡。

▲泰安服務區停車場BMW火燒車。（圖／翻攝記者爆料網）



影片中可見，停在中間的BMW引擎室不明原因起火燃燒，濃煙狂竄，隨後火勢一發不可收拾，開始朝兩旁延燒，導致停放在BMW左右的特斯拉及Volvo被燒毀。

▲▼BMW竄火害停放在兩旁的特斯拉及Volvo被燒毀。（圖／翻攝爆廢公社）



警消表示，今下午1時10分許接獲報案，一輛BMW自用小客車停在南向泰安服務區小型車停車區停車格內，突然不明原因自燃，火勢延燒波及兩旁的租賃小客車，消防人員趕抵後立即佈水線灌救，於1時26分撲滅，詳細起火原因，後續由消防單位進行鑑定。

▲泰安服務區停車場BMW車頭突竄火。（圖／翻攝記者爆料網）



國道公路警察局第三公路警察大隊提醒用路人，如發現車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所

▼▲兩旁的特斯拉及Volvo也被波及燒毀。（圖／記者游瓊華翻攝）

