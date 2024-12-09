桃園兒美館「新說小百科」展覽　6大互動體驗區喚起兒童想像

▲桃園兒美館「新說小百科」展覽。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童美術館「新說小百科」展覽，即起迄明(114)年3月17日，共分為6大互動體驗區，包含平面繪畫、互動工作坊、空間裝置、聽覺與身體運動、即時演算程式等創作方式，並透過參展的8組藝術家：劉國松、黎肖嫻、貳進、黃千倫、許唐瑋、凌宗廷、王德瑜＋林柏陽、走路草農/藝團，與觀展者進行世代對話，喚起兒童對萬事萬物的想像。

桃園市美館表示，桃園市兒童美術館自今年4月3日開館以來，已舉辦3個展覽，這次第三檔展覽以《百科全書》概念為出發點，啟發小朋友的好奇心，結合藝術與科學元素，引導世界性的知識，透過藝術家的巧思與創意，重新推出新世代兒童的「新說小百科」展覽，期盼孩子能夠產生放眼世界的求知熱忱。

▲「新說小百科」展覽，喚起兒童想像。（圖／市府提供）

英文漢聲出版公司總編輯陳季蘭表示，「新說小百科」是科學與美術的結合，當中仰賴著豐富的創意，而創意的核心即是將看似毫無關聯的事物結合，並創造出全新的東西，此次特展將《漢聲小百科》創作精神充分呈現，藉由跨領域的結合，啟發孩子對知識的熱情與探索精神，並期盼孩子願意深耕學問，把事情堅持做到最好，相信透過多聽、多學習，每個人都能夠擁有豐富的人生。

《漢聲小百科》自創刊以來已走過40年歷史，成為兒童百科全書的經典之一，創辦人黃永松先生是文化圈令人敬重的人物，也是龍潭在地的文化教育家，用心投入漢聲雜誌社，與編輯夥伴不分晝夜繪出膾炙人口的《漢聲小百科》，由書中的精神角色「小百科」以十足的好奇心，帶領孩子們從認識自我開始，再走進奇妙的自然動物界，甚至翱翔浩瀚無垠的宇宙，看遍各種現象背後的知識，啟發孩子對世界的探索精神。