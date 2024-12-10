▲名醫許景琦出席巴黎精神醫學會議分享研究。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、王悉宇／台中報導

台灣精神科名醫、台中市維新醫院院長許景琦醫學博士，9日受邀出席於巴黎舉行國際心理衛生及精神醫學會議，擔任主題演講嘉賓，分享今年4月獲刋國際期刋的失智症研究成果。

許景琦表示，他9日發表的研究成果《腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智病人間之差異》，突破性發現，腦脊髓液中T-tau/Aβ42比率能直線反映失智病人的認知分級，為失智症的診斷提供了數位化基礎。

許景琦表示，巴黎之行不僅是台灣精神醫學界的重要突破，更是將台灣文化與醫療實力完美結合的一次國際展現。許景琦演講時，西裝上衣別著青天白日滿地紅的國旗胸針、戴著約翰霍普金斯大學台灣校友會的領帶上台，主辦單位並應他要求，在開場播放具有台灣特色的民謠《安平追想曲》。當下，他以英文解釋歌曲背景，是為紀念其曾祖父於台南七股挑鹽養家的辛勞，象徵家族堅韌奮鬥精神，也期盼能以音樂將台灣的人情味傳遞至世界。

此行駐法國台北代表處郝培芝代表特別設宴款待許景琦，藉此感謝他為台灣精神醫療及文化所做的傑出貢獻，並向國際來賓展現台灣的醫療實力與文化自信。