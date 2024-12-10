幕後／中共4原因說不出口要軍演　寧把官兵丟海上搖也不要軍心搖

▲大陸中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）



記者陶本和／台北報導

中國近來發動96年以來最大規模在第一島鏈的軍事行動，但遲遲沒有宣布演習。對此，一位國安高層人士歸納出4個原因。其中，他提到11月因涉嫌嚴重違紀「停職檢查」的中共解放軍海軍上將苗華，中國正在進行軍內清洗，從火箭軍到裝備部，現在進入海軍，以過去經驗來看，每次有類似事情，就是讓官兵在外面演訓，不要回營區裡想東想西，「作為海軍寧願放官兵在海上搖，也不要在陸地上軍心搖」。

國安人士說，如果真的只是針對台灣，那只需要把平常的戰備警巡稍作調整，套上新的名稱就可以，但遲遲沒有名稱，一定有開不了口的原因；主要目的是要對美國畫線，加上敘利亞情勢變化，這時候要出現史上規模最大海上行動，這中間會是第一個開不了口的理由。

第二部分，國安人士說，12月是中國對台統戰的最高峰，從昨天開始的兩岸企業家峰會，要重建中國紅色供應鏈，以及吸引台商回去中國投資，以解決中國經濟問題，明天也要召開中國經濟工作會議，下個禮拜雙城論壇的團也要來台了。

因此，國安人士表示，今年底清盤前，最重要兩個統戰活動，會被涵蓋在軍事威脅下，形塑想要交流，但是到底是想交流還是假的善意，到底是兩手策略，還是一手軟一手硬，但整體看起來，它很難宣布，到底是軍演還是不是軍演。

第三部分，國安人士說，從時間軸研判，中國最佳啟動軍演的時間點，一定是落在反應台灣的元首出訪，上個禮拜五（6日）晚上、禮拜六（8日）早上或禮拜天（9日），但偏偏這三天的天氣特別不好，但是離開這三天，又離出訪這件事越來越遠，越來越不是理由，卻同時又離企業家峰會跟雙城論壇越來越近，這是第三個不好開口軍演的原因。

第四個則是2024年11月，因涉嫌嚴重違紀「停職檢查」的中共解放軍海軍上將苗華。國安高層認為，這次軍內清洗，從火箭軍到裝備部，開始進入海軍，以中國過去經驗來說，每次有類似事情，就是讓官兵在外面演訓，不要回營區裡想東想西，「作為海軍寧願放官兵在海上搖，也不要在陸地上軍心搖」。

▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海正個島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

