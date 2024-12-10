韓國流行週末飛中國「吃火鍋」　上班族爽喊：免簽太方便了

▲毛肚火鍋。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

韓國多家旅行社近日指出，自中國對韓國試行免簽以來，韓國赴華遊預訂量暴增，除了四川「福寶遊」之外，重慶「火鍋遊」也是相當熱門的旅遊產品。一名韓國上班族高都京表示，「免簽後太方便了，不需要請年假，週末就能飛中國吃火鍋。」

▲北京海底撈。（圖／CFP，上同）

據《環球時報》報導，韓國第一大旅行社哈拿多樂公布的數據顯示，11月1日至21日，赴華旅遊預訂量，較免遷政策發布前三週，增加了75%。

一名從事中韓貿易業、經常出差往返於兩地的韓國女生朴草榮表示，「中國很大，所以冬天可以去三亞這種溫暖的地方，夏天則可以去東北。」

▲▼海南三亞。（圖／CFP）

一名韓國旅行社的公關經理表示，中國從11月8日開始，將韓國列入「單方免簽證」政策對象，並在11月30日將停留時間，延長到了30天，政策推出後，在韓國旅遊界掀起不小波瀾，免去了辦理簽證的複雜手續和費用，「相當於所有旅遊產品都便宜了6萬韓元，最快明天就能去中國，這也是開創性的。」

韓國人赴華旅遊需求迅速釋放，尤其是2至3晚的短期旅行，旅遊產品預訂量暴增。數據顯示，越來越多的韓國年輕人，開始將中國作為旅遊目的地，偏好度也逐漸上升，韓國赴華旅遊諮詢和預約者中，20歲到40多歲的人大幅增加。

▲橫店影視城。（圖／CFP）

韓國線上旅遊平台Interpark Triple相關負責人表示，除了張家界、黃山等，以自然景觀為主的套餐需求增長，大連、瀋陽「餃子遊」、重慶「火鍋遊」等，特色美食主題旅遊產品，也受到年輕人青睞，該平台也專為喜愛看中國電視劇的遊客設計了「3天4夜中國影視劇之旅」套餐，遊客將參觀亞洲最大古裝劇拍攝基地「橫店影視城」，以及保留唐代風貌的古村落烏鎮，行程還包括遊覽以《瑯琊榜》等，中國古裝劇取景地聞名的石鼓寮等地。

韓國各大旅行社也已迅速開始準備適合MZ世代（1980年至2010年出生）口味的各種主題自助遊產品，包括上海奢華遊、迪士尼樂園之旅、四川「福寶遊」等產品。

▲大貓熊「福寶」（Fu Bao）。（圖／CFP）

「福寶」是首隻出生在韓國的中國大熊貓，今年年初，隨著旅韓大熊貓「福寶」返回中國，韓國掀起了赴華「熊貓旅遊」的風潮。韓國哈拿多樂旅遊公司推出3個熊貓主題旅遊套餐，提升了四川文旅的熱度。

此外，這個冬天，來中國打高爾夫球成為許多韓國遊客的新選擇，也帶動了海南、廣州等城市，成為熱門的目的地。

韓國很好旅行社的負責人指出，「過去有很多人詢問如何去中國，但因簽證限制而放棄，現在詢問去中國的數量已經在增加，我們預計11月後，訪問率將至少增加兩倍。」