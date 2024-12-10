北部人愛買菜、中南部愛下單零食！全聯外送熱銷榜TOP 5出爐

▲全聯小時達感謝祭，輸入折扣碼現折千元。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯小時達再度迎來感恩祭，即日起至明年1月2日天天「單筆滿1000元，贈1000福利點」，五六日再加碼消費滿千輸入折扣碼【千萬分感謝你】，就現折100元，等於最高18%回饋！今也公布外送前5大熱銷品，還有南北喜好比一比，其中北部消費者愛買菜，中南部偏好下單氣泡水、零食。

全聯自2021年初推出自營「小時達」，主打生鮮雜貨最快30分鐘送到家服務，店數也迅速擴展，今年10月才正式突破1,100間門市，相隔兩個月再傳出訂單破千萬消息。截至今年12月，小時達年度訂單數成長4倍，而自營訂單成長顯著，較開站第一年成長8倍之多。

據統計，有近7成顧客會回購下單，顧客分布除了以雙北為主外，也觀察到近年台中、新竹兩大都會區呈現快速成長，被視為生鮮雜貨外送一級戰區。

▼全聯小時達感謝祭，輸入折扣碼【千萬分感謝你】就現折100元。（圖／業者提供）

●小時達熱銷榜、1元爆殺品

小時達前5大熱銷商品為「奇異果、金針菇、高麗菜、雞胸肉、豬梅花肉」，而北部消費者最愛買菜，生鮮類商品特別受到歡迎；相較起來中南部消費者偏好下單氣泡水和零食，熱門零食前3名為「蚵仔煎口味洋芋片、鱈魚香絲、經典義美小泡芙」。另外也觀察到東部及離島地區消費者最常購入調味品，又以「糖」的需求最高。

為了滿足消費者多元需求，小時達站內商品已擴增至破萬支品項，12月起每周四將推出「年度熱銷品1元驚爆價」，包括12月12日「義美小泡芙」、12月19日「金針菇」、12月26日「農心辛拉麵」、1月2日「礦沛氣泡水」等，通通只要1元。同步攜手外送平台推出專屬優惠，上Uber Eats點小時達，12月起連續4週也將推出5支「年度爆殺現折10元」活動，怎麼買都省錢。

●感謝祭折扣碼、折價神券

歡慶小時達千萬訂單感謝祭，明年1月2日前回饋消費者大放送，天天享單筆滿1000元，贈1000福利點（單筆不可累贈，每會員贈點上限2000福利點），活動期間每周五、六、日再加碼，單筆消費滿1000元，輸入指定折扣碼【千萬分感謝你】現折100元，最高享18%回饋。

▲全聯小時達雙12也有夜貓族優惠。（圖／業者提供）

1月2日前更下修免運門檻，只要99元就享免運費；針對夜貓族也有專屬優惠，小時達24hr專門店平日夜間加碼，22:00~08:00下單，單筆滿800元，輸入指定折扣碼【夜貓福利】就享8折優惠，最高折200元，每天限量200張。

同場加映小時達雙12「一日嗨購」，12月12日當天共3個時段（11:00、14:00、17:00），限量放送各500張「77折神券」，單筆消費滿1212元，輸入指定折扣碼就享77折優惠。

▲下單就抽韓國來回機票、獨家《魷魚遊戲》聯名商品。（圖／業者提供）

小時達也同步響應全聯門市與Netflix影集《魷魚遊戲》第2季攜手推出的「全聯經濟魷戲」，1月2日前下單就抽韓國來回機票，周周再加碼抽全聯獨家《魷魚遊戲》聯名商品，包括馬克杯、碗盤組、雨傘、後背包、英熙絨毛玩偶等7款獨家授權小物全套送出。活動期間新客獨享抽追劇神器「LG閨蜜機無線可移式觸控螢幕」和「Netflix年度會員12個月」。

●全家年菜輕鬆下單預購

全家便利商店搶攻「2025金蛇年菜預購」商機，集結「FamiPort型錄預購」、電商「全家行動購」兩大渠道，匯集超過200款年菜組，主打「米其林名店招牌菜」、「南洋異國風味料理」、「飯店星級奢華餐桌」與「網紅人氣年菜套組」四大主題，全方位滿足消費者的年節餐桌。

▲全家推出年菜預購。（圖／業者提供）

推薦預購熱銷排行榜第1名「2025金蛇迎春丟丟妹年菜」套組，與網紅丟丟美合作，推出佛跳牆、桃木燻雞、紹興醉蝦、筍乾蹄膀、獅子頭白菜滷共7道料理澎拜上桌，售價2799元。

FamiPort型錄預購亦蒐羅全台排隊名店糕點菓子，獨家開賣甜點界香奈兒法朋烘焙甜點坊「經典蛋黃酥禮盒」、人氣品牌承繼CHENG JI「單片焦糖起司蛋糕」、花磚甜點「九宮格綜合可麗露」、伴手禮霸榜常勝軍不二糕點「蛋黃酥」、小潘蛋糕坊「鳳凰酥」、亞尼克「雪天使生乳捲」都火熱預購中，在全家FamiPort預購下單，不需大排長龍人擠人，即可輕鬆在家享受美味甜點。

▲在全家FamiPort預購下單，不需大排長龍人擠人，即可輕鬆在家享受。（圖／業者提供）

電商平台「全家行動購」同步搜羅逾百款年菜商品，也再度攜手百萬YouTuber千千自有品牌水水灶咖，開賣「水嘎有春小龍年菜組」，包含佛跳牆、東坡肉等6道經典菜色，線上下單宅配到家，輕鬆覆熱即可上桌，優惠價2,688元。