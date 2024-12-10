　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

北部人愛買菜、中南部愛下單零食！全聯外送熱銷榜TOP 5出爐

▲▼全聯小時達感謝祭。（圖／業者提供）

▲全聯小時達感謝祭，輸入折扣碼現折千元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯小時達再度迎來感恩祭，即日起至明年1月2日天天「單筆滿1000元，贈1000福利點」，五六日再加碼消費滿千輸入折扣碼【千萬分感謝你】，就現折100元，等於最高18%回饋！今也公布外送前5大熱銷品，還有南北喜好比一比，其中北部消費者愛買菜，中南部偏好下單氣泡水、零食。

全聯自2021年初推出自營「小時達」，主打生鮮雜貨最快30分鐘送到家服務，店數也迅速擴展，今年10月才正式突破1,100間門市，相隔兩個月再傳出訂單破千萬消息。截至今年12月，小時達年度訂單數成長4倍，而自營訂單成長顯著，較開站第一年成長8倍之多。

據統計，有近7成顧客會回購下單，顧客分布除了以雙北為主外，也觀察到近年台中、新竹兩大都會區呈現快速成長，被視為生鮮雜貨外送一級戰區。

▼全聯小時達感謝祭，輸入折扣碼【千萬分感謝你】就現折100元。（圖／業者提供）

▲▼全聯小時達感謝祭。（圖／業者提供）

●小時達熱銷榜、1元爆殺品

小時達前5大熱銷商品為「奇異果、金針菇、高麗菜、雞胸肉、豬梅花肉」，而北部消費者最愛買菜，生鮮類商品特別受到歡迎；相較起來中南部消費者偏好下單氣泡水和零食，熱門零食前3名為「蚵仔煎口味洋芋片、鱈魚香絲、經典義美小泡芙」。另外也觀察到東部及離島地區消費者最常購入調味品，又以「糖」的需求最高。

為了滿足消費者多元需求，小時達站內商品已擴增至破萬支品項，12月起每周四將推出「年度熱銷品1元驚爆價」，包括12月12日「義美小泡芙」、12月19日「金針菇」、12月26日「農心辛拉麵」、1月2日「礦沛氣泡水」等，通通只要1元。同步攜手外送平台推出專屬優惠，上Uber Eats點小時達，12月起連續4週也將推出5支「年度爆殺現折10元」活動，怎麼買都省錢。

●感謝祭折扣碼、折價神券

歡慶小時達千萬訂單感謝祭，明年1月2日前回饋消費者大放送，天天享單筆滿1000元，贈1000福利點（單筆不可累贈，每會員贈點上限2000福利點），活動期間每周五、六、日再加碼，單筆消費滿1000元，輸入指定折扣碼【千萬分感謝你】現折100元，最高享18%回饋。

▲▼全聯小時達感謝祭。（圖／業者提供）

▲全聯小時達雙12也有夜貓族優惠。（圖／業者提供）

1月2日前更下修免運門檻，只要99元就享免運費；針對夜貓族也有專屬優惠，小時達24hr專門店平日夜間加碼，22:00~08:00下單，單筆滿800元，輸入指定折扣碼【夜貓福利】就享8折優惠，最高折200元，每天限量200張。

同場加映小時達雙12「一日嗨購」，12月12日當天共3個時段（11:00、14:00、17:00），限量放送各500張「77折神券」，單筆消費滿1212元，輸入指定折扣碼就享77折優惠。

▲▼全聯小時達感謝祭。（圖／業者提供）

▲下單就抽韓國來回機票、獨家《魷魚遊戲》聯名商品。（圖／業者提供）

小時達也同步響應全聯門市與Netflix影集《魷魚遊戲》第2季攜手推出的「全聯經濟魷戲」，1月2日前下單就抽韓國來回機票，周周再加碼抽全聯獨家《魷魚遊戲》聯名商品，包括馬克杯、碗盤組、雨傘、後背包、英熙絨毛玩偶等7款獨家授權小物全套送出。活動期間新客獨享抽追劇神器「LG閨蜜機無線可移式觸控螢幕」和「Netflix年度會員12個月」。

●全家年菜輕鬆下單預購

全家便利商店搶攻「2025金蛇年菜預購」商機，集結「FamiPort型錄預購」、電商「全家行動購」兩大渠道，匯集超過200款年菜組，主打「米其林名店招牌菜」、「南洋異國風味料理」、「飯店星級奢華餐桌」與「網紅人氣年菜套組」四大主題，全方位滿足消費者的年節餐桌。

▲▼全家年菜預購。（圖／業者提供）

▲全家推出年菜預購。（圖／業者提供）

推薦預購熱銷排行榜第1名「2025金蛇迎春丟丟妹年菜」套組，與網紅丟丟美合作，推出佛跳牆、桃木燻雞、紹興醉蝦、筍乾蹄膀、獅子頭白菜滷共7道料理澎拜上桌，售價2799元。

FamiPort型錄預購亦蒐羅全台排隊名店糕點菓子，獨家開賣甜點界香奈兒法朋烘焙甜點坊「經典蛋黃酥禮盒」、人氣品牌承繼CHENG JI「單片焦糖起司蛋糕」、花磚甜點「九宮格綜合可麗露」、伴手禮霸榜常勝軍不二糕點「蛋黃酥」、小潘蛋糕坊「鳳凰酥」、亞尼克「雪天使生乳捲」都火熱預購中，在全家FamiPort預購下單，不需大排長龍人擠人，即可輕鬆在家享受美味甜點。

▲▼全家年菜預購。（圖／業者提供）

▲在全家FamiPort預購下單，不需大排長龍人擠人，即可輕鬆在家享受。（圖／業者提供）

電商平台「全家行動購」同步搜羅逾百款年菜商品，也再度攜手百萬YouTuber千千自有品牌水水灶咖，開賣「水嘎有春小龍年菜組」，包含佛跳牆、東坡肉等6道經典菜色，線上下單宅配到家，輕鬆覆熱即可上桌，優惠價2,688元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
母女雙亡！警諷「還活著喔」　分局長：最重將撤職
朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗
貝童彤「上圍太兇包不住」　隔6年再披婚紗
母女被騙1200萬雙亡　警火速凍結10多帳戶...追回僅剩零
快訊／朱育賢告別桃猿　轉戰味全龍
內湖母女雙亡　「9車手5人已入監」警火速再抓2嫌

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

北部人愛買菜、中南部愛下單零食！全聯外送熱銷榜TOP 5出爐

單顆75元！必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」

全家咖啡「12杯省400」！雙12優惠限3天　加碼10元喝拿鐵

誰說竹北很無聊？HOLA竹北享平方店「家居＋咖啡」雙重享受生活儀式感

「全電商」推12元爆殺品！烘焙控愛用攪拌機省萬元　優惠品一次看

千杯7-11咖啡免費喝！姓名中「不、可、思、議」任一字送冠軍美式

凌晨叫外送「發票中獎運最旺」　foodpanda首揭發財美食排行

雙12加碼！漢堡王「無麵包小牛堡」限時4天回歸　銅板價99元

全聯開跑「魷魚遊戲」抽免費折價券！廣告片網驚：以為又過中元節

超商咖啡買1送1！「暖暖包6折」握式、貼式都有　抗寒優惠一次看

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

北部人愛買菜、中南部愛下單零食！全聯外送熱銷榜TOP 5出爐

單顆75元！必勝客開賣「京都宇治抹茶紅豆起司塔」

全家咖啡「12杯省400」！雙12優惠限3天　加碼10元喝拿鐵

誰說竹北很無聊？HOLA竹北享平方店「家居＋咖啡」雙重享受生活儀式感

「全電商」推12元爆殺品！烘焙控愛用攪拌機省萬元　優惠品一次看

千杯7-11咖啡免費喝！姓名中「不、可、思、議」任一字送冠軍美式

凌晨叫外送「發票中獎運最旺」　foodpanda首揭發財美食排行

雙12加碼！漢堡王「無麵包小牛堡」限時4天回歸　銅板價99元

全聯開跑「魷魚遊戲」抽免費折價券！廣告片網驚：以為又過中元節

超商咖啡買1送1！「暖暖包6折」握式、貼式都有　抗寒優惠一次看

航空貨運明年增長率待觀察　電商需求將放緩

快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器觸電　受困4樓頂命危搶救中

流感死亡10年新高！單周7.4萬人就醫　本月中下旬將進入流行

內湖母女遭詐雙亡！警竟諷「還活著喔」　分局長回應了：最重將撤職

一句「親愛的」沖昏頭！屏東男衝郵局匯款　東港警急阻詐

嘉義高工全國工業類學生技藝競賽　奪12金手獎12優勝

2026戰蔣萬安？苗博雅：無論掩護隊友或當「關鍵打擊」　台灣隊都要贏

祀典大天后宮及全台媽祖功德會捐贈救災車輛裝備　黃偉哲謝善舉

日本蘋果病燒！台大醫揭孕婦等3大族群風險高　防範方法一次看

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

消費熱門新聞

姓名中「不可思議」1字　7-11冠軍咖啡免費喝

全家咖啡「12杯省400」雙12優惠限3天

漢堡王無麵包小牛堡雙12驚喜回歸

麥當勞「明太子鮭魚系列」升級回歸

麥當勞APP本周限定優惠出爐

7-11寄杯買10送10、全家咖啡買6送6

超商咖啡買1送1、暖暖包下殺！

「全電商」推12元爆殺品！清單一次看

必勝客開賣京都宇治抹茶紅豆起司塔

蛋撻12元、雞塊買1送1！「肯德基X必勝客」雙12優惠懶人包

21風味館2款烤雞限時買1送1

7大速食店雙12優惠懶人包！

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

全聯開跑「魷魚遊戲」網驚：以為又是中元節

更多熱門

相關新聞

全聯小時達527「小費加倍奉還」

全聯小時達527「小費加倍奉還」

全聯小時達連續3年推出「527吾愛騎士感恩日」，每年5/27都對外送騎士表達感謝，今年推出「小費加碼」，只要騎士在5/27當天成功配送全聯小時達任一訂單，每單全聯都加碼10元小費。此外Uber Eats還有「平台小費加倍奉還」，消費者或商家當天給外送夥伴的小費金額，Uber Eats都會再發放同等金額的小費；即日起至5/27期間，小時達下單滿1200元就享8折，6/27前還有超過50項明星生鮮雜貨6折起！

請支援打掃！全聯小時達推到府清潔

請支援打掃！全聯小時達推到府清潔

全聯推食譜平台！食材可「一鍵打包」外送

全聯推食譜平台！食材可「一鍵打包」外送

全聯外送200元折扣碼、爆殺品9元

全聯外送200元折扣碼、爆殺品9元

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

全聯直播下殺！零食泡麵最低3折

關鍵字：

全聯小時達全聯外送

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面