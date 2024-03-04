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請支援打掃！全聯小時達合作「生活大管家」　到府清潔下單88折

▲▼全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，在小時達平台就能預約到府清潔服務。（圖／業者提供）

▲全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，在小時達平台就能預約到府清潔服務。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

請支援清潔！現代人經常忙到沒時間打掃，廚房浴室累積的髒污、久未使用的家電灰塵都難下手清理，全聯小時達如今與55688旗下的「生活大管家」合作，只要透過PXGo!小時達平台，就能輕鬆預訂專業職人到府的清潔服務，帶來煥然一新的空間。即日起～5/28不但有下單88折優惠，服務完成加碼再贈200元回饋金。

全聯小時達自今年3月起與專業居家清潔品牌「55688生活大管家」合作，使用PXGo!小時達的平台，不只可以訂購超市商品送到家，還可以預訂居家清潔服務，不論是廚房、衛浴的除垢清理，還是鐘點打掃服務、以及冷氣、洗衣機、抽油煙機等家電清潔，多樣性的家事服務都可以在小時達平台上預約。

▲▼全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，在小時達平台就能預約到府清潔服務。（圖／業者提供）

▲▼不論是廚房、衛浴的除垢清理，還是鐘點打掃服務，冷氣、洗衣機、抽油煙機等家電清潔都能預約。（圖／業者提供）

▲▼全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，在小時達平台就能預約到府清潔服務。（圖／業者提供）

「55688生活大管家」層層審核嚴選優質管家，每一位家事服務員不僅專業且具備良民證，每項服務皆有標準作業流程和品質控管機制，還有業界唯一24小時客服專線，即時在線解決所有疑問，連年創造高達97%的客戶滿意度，深受消費者信賴與支持。透過兩者結合，不僅能夠拓展服務範圍至更多地區，藉由豐富的服務項目，滿足到廣泛群體的需求，提升生活品質，打造安心舒適的居住空間。

▼全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，在小時達平台就能預約到府清潔服務。（圖／業者提供）

▲▼全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，在小時達平台就能預約到府清潔服務。（圖／業者提供）

為了歡慶全聯小時達「生活大管家」居家清潔服務上線，即日起～5/28活動期間，透過PXGo!小時達預訂55688生活大管家服務，下單即享88折優惠，最高上限折抵300元，服務完成加碼再贈200元回饋金，使用期限則為5個月，可把握這波好康支援清潔。

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