遭騙1200萬「還遇毒舌警」！內湖母女雙屍　鄰曝：死者10天沒上班

▲台北內湖一處民宅8日傳出雙屍案，一對母女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

記者莊智勝／新北報導

台北市內湖區8日下午發生母女雙屍案，警方調查，發現甯姓女子(55歲)與女兒曾女(28歲)因誤信臉書詐騙投資廣告，投入的1200萬元血本無歸，且還面臨房屋抵押的慘況，甯女走投無路，向內湖警方報案，未料卻遭承辦的劉姓員警嘲諷「怎麼還活著」，最終身心崩潰帶著女兒走上絕路。雙屍案曝光後震驚鄰近住戶，鄰居表示，甯女從事餐飲業，但已經約有10天沒看到她出門上班，沒想到竟會發生憾事。

據了解，甯女與女兒、和兒子3人同住，從事餐飲行業，平時生活相當單純。日前甯女偶然間在手機上滑到投資廣告，詐團假冒知名理財YT「柴鼠兄弟」，甯女信以為真，多次與詐團車手面交賄款，更將居住的房屋拿去抵押借貸170萬，前後共交付1200萬元款項給詐騙集團，直到對方將甯女封鎖、斷聯後，她才驚覺自己遭到詐騙。

由於甯女幾乎將畢生積蓄全部投入，甚至就連居住的房子也都拿去借貸，如今一夕之間全化為泡影，內心悲憤交加之下選擇向內湖警分局港墘派出所報案，未料承辦的劉姓員警6日與甯女電話聯繫時，竟出言嘲諷「新聞都報這麼久了怎麼還會被騙」、「你怎麼還活著？」等語，令原本內心就已經極度脆弱、瀕臨崩潰的甯女破防，最終決定帶著女兒一同走上絕路，並在遺書中寫下「警察叫我去死」，全案因此曝光。

在甯女與女兒一同輕生後，兒子曾男8日下午1時許結束工作返家，發現房門深鎖且無人回應，破門以後才發現媽媽與姊姊已經死亡，嚇得連忙報警。

鄰居表示，甯女生活或工作都很單純，從事餐飲行業已經10多年，但最近突然請假在家，約有10天沒有看到甯女出門上班，當時心裡隱隱覺得有異，但並沒有多問，直到爆發雙屍案後才知道甯女遭詐團騙光積蓄，直言「不敢相信」。

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