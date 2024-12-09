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內湖母女遭詐1200萬！警嗆：妳怎麼還沒死　檢不排除教唆自殺罪偵辦

▲▼內湖母女雙屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖母女誤信詐騙集團，投下1200萬血本無歸，崩潰輕生亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市內湖區一對母女因誤信詐騙集團的投資話術，除了積蓄全押下去外，甚至還將房屋拿去抵押借款，遭詐1200萬元。事後甯姓母親向警方報案，不料，除了遭員警嘲諷外，員警更直嗆她「妳怎麼還沒死」，甯姓母親、曾姓女兒受騙大受打擊走上絕路。此案曝光後，檢方不排除朝刑法275條教唆自殺方向偵辦。

警方調查，55歲甯女7月間在臉書看到假冒成知名投資理財網紅「柴鼠兄弟」的廣告頁面，遂加入LINE群組，陸續將多年來開早餐店賺來的積蓄投入其中，除此之外，她也邀任職會計師的28歲曾姓女兒加入投資，2人甚至還將房屋抵押借款，不料，當2人陸續以匯款、面交的方式交付超過1200萬元的現金過後，便遭到詐團的理專封鎖，母女倆這才驚覺受騙。

▲▼內湖母女疑遭投資詐騙輕生，兒子（藍衣）現身相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖母女遺體9日相驗，甯女兒子（藍衣）現身殯儀館 。（圖／記者黃彥傑攝）

而甯女4日前往內湖警分局港墘派出所報案，承辦的劉姓員警先請甯女準備相關資料，並於6日上午致電甯女，要約定時間進行第2次筆錄，孰料，劉員竟在電話中以戲謔的口吻問被害人，「這個新聞報那麼久了，妳們還會被騙喔？」、「妳怎麼還沒死，怎麼還活著」、「妳怎麼不去死一死？」，甯女與曾姓女兒8日便被發現陳屍家中。

因甯女在遺書中提到報案遭警方嘲諷一事，並稱「警察叫我去死」，警方遂回溯派出所內電話錄音，這才發現劉員的不當言行，分局召開考績會決議後，核予劉員記一大過懲處並調整至警備隊，港墘派出所所長監督不周記過一次，分局長自請處分。

據悉，劉員後續將被函送士林地檢署，檢方不排除朝刑法275條教唆自殺方向偵辦。法界人士指出，若原本當事人並無輕生意願，但在他人言論或行動刺激下付諸實施，就會構成教唆自殺要件。

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