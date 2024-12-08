孕妻堅持住40萬月子中心「不給就離婚」！他傻眼：怎辦　鄉民戰翻

▲妻子要求住40萬元的月子中心，掀起極大討論。（示意圖／免費圖庫Pexels）



網搜小組／柯振中報導

女生的產後護理相當重要，如果沒處理好，可能會被罵一輩子。一名網友分享，朋友近日為了是否住月子中心，與妻子起了爭執，妻子想住要價40萬元的月子中心，更是放話「不給住的話，小孩生下來就離婚」，夫妻之間的爭執意外引發討論。

這名網友在PTT上表示，朋友的妻子近日準備生產，不過夫妻倆為了月子中心的問題，吵到快要離婚，妻子認為「一輩子就生這麼一個」，因此一定要入住40萬元的月子中心，好好調養身體。

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不過，朋友主張把錢省下來，畢竟以後還有小孩的奶粉錢等費用需要之書，雙方無法溝通，衝突愈演愈烈，妻子更是撂下狠話，若是不給住的話，小孩生下來就離婚。網友對此感到十分頭痛，於是上網請益，「這該怎麼救？有卦ㄇ？」

▲妻子要求住40萬元的月子中心，掀起極大討論。（示意圖／免費圖庫Pexels）



對此，鄉民們則是議論紛紛，有些認為，「問就是離婚」、「趕快離」、「就離阿，早點放手認賠停損」、「離婚啊，這麼簡單」、「這種遲早離的，不如生完快離比較好。」

不過，也有鄉民緩頰，雖然40萬價格相當昂貴，但還是要看能夠住多久、提供到什麼等級服務，若用這筆錢能買到妻子的好心情，就相當於「安太座」，花了十分值得，否則以後每次只要吵架，同樣的話題就會再次被提起。