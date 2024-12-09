退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

▲林男將病妻殺害後自行到派出所自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區發生一起人倫悲劇，9日上午8時許，73歲林姓男子因長期照顧罕見疾病水腦症的68歲邱姓妻子，身心靈不堪負荷，從住家14樓客廳，將妻子抱起從窗戶丟下，造成她墜地當場死亡，林男犯案後，步行2分鐘到轄區派出所自首，警方調查無家暴紀錄，並依規定通報社會局，將依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦。

據悉，林男曾經從事建築師工作，與邱姓妻子結婚近40年，育有2子1女，子女都在外成家立業，沒有同住，退休後夫妻2人住在新莊區中平路一處高級大樓的14樓，2年的新房每坪均價約62多萬元，在同區域單價相當高，林男退休後喜歡攝影，以拍攝花、鳥為主。

▼警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2年前，邱姓妻子罹患水腦症，容易產生平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙的症狀，生活無法自理；今年（2024年）7月間，邱妻病情惡化，已經不良於行，除了請居家照護服務員外，生活起居的打理全都落在林男肩上。

9日上午8時許，林男精神承受諾大壓力瀕臨崩潰，身心靈不堪負荷，直接將邱妻從床上抱起，走到客廳後打開窗戶，將妻子從14樓丟下，造成妻子墜地後當場死亡，經10分鐘冷靜後，林男步行2分鐘到轄區中平派出所自首，經警方調查無家暴紀錄，並依規定通知社會局家防中心，依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦。

▼新北男將病妻從14樓推落當場亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

防止老人受虐，請撥打110、113。