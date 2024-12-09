台南市生態學校攜手彩晶文教基金會　獲獎數全國第一

▲彩晶文教基金會辦理「Eco Schools、科技創新暨永續教育成果」全國發表會，台南市學校出類拔萃，榮獲4件特優、2件優等、1件佳作，總成績超群絕倫，勇居全國之冠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市積極鼓勵學校推動科技創新，為永續未來育才，日前彩晶文教基金會辦理「Eco Schools、科技創新暨永續教育成果」全國發表會，台南市學校出類拔萃，榮獲4件特優、2件優等、1件佳作，總成績超群絕倫，勇居全國之冠。

黃偉哲市長表示，環境議題需要各界共同重視與長期守護，台南自設政策目標，此外也積極響應「聯合國永續發展指標」（SDGs）和國際「2050淨零排放」議題，從教育端開始落實減碳行動，鼓勵學校在公部門教育經費的投入外，積極爭取民間資源共同挹注，提升學生在環境與科技教育領域的能力與彩晶文教基金會的合作就是很棒的典範，以永續科技與生態教育為重點關注領域，協助南市學校透過科技創新開窗永續未來。

教育局鄭新輝局長表示，彩晶文教基金會自2023年起推動「Eco Schools生態學校」及「科技創新暨永續教育」計畫，連續兩年協助全台42所學校及近13萬名師生推動永續教育，其中，台南市多所學校提案獲得補助，在生態學校方面，包括在氣候變遷、生物多樣性、永續食物、水資源、能源、廢棄物消耗等方面擴大永續影響力；科技教育計畫方面則包括食農、自然生態紀錄片拍攝、水質調查、鳥類保育等面向，引導學生運用創新思維及具體的實踐，以實際的行動來友善環境。

本計畫幕後重要推手之一的南市環境教育輔導團召集人、虎山實小林勇成校長表示，科技創新與環境永續教育的結合，不僅是應對當前挑戰的解方，更能打造孩子們未來所需的關鍵能力，彩晶文教基金會於日前（11月28日）舉辦「Eco Schools、科技創新暨永續教育成果」全國發表會，共有24所學校參與，分享學校在永續以及科技創新領域的耕耘，從各種面向切入科技教育的創新實踐，包括科技農業、製作關懷家鄉環境的媒體內容、動物保育解謎遊戲及行動劇、減碳節能密室逃脫等，內容多元豐富，各校團隊分享在教育第一線的成果與心得，交流氣氛熱絡。

教育局表示，台南市共榮獲4件特優（虎山實小、東區勝利國小、東區復興國小及億載漁光分校）、2件優等（和順國小及西門實小）、1件佳作（永康區復興國小），再加上榮獲生態學校銀牌認證的新生國小與三慈國小，總成績勇奪全國第一，台南市結合永續理念與科技創新，為永續未來育才持續開花結果。