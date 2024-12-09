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績優工會卓越領袖成就台南榮耀　做工行善愛心義剪帶來生命力量

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山副市長首先頒發五心職場獲獎績優單位-占暉光學股份有限公司、華宏新技股份有限公司官田廠、台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠等3家、並頒發台南產業總工會第9屆28位工會幹部當選證書，期許任重道遠一同為台南的未來打拼，並親臨頒獎188家優等工會、78家甲等工會、11名卓越工會領袖、9名卓越會務人員及184位房屋修繕與義剪志工代表，肯定勉勵同時表達感謝之意，期勉大家齊心打造「希望家園」施政願景，再造台南400榮光。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉副市長首先向到場的台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事長鄭山林、副理事長陳美靜、台南市產業總工會理事長林再亨、台南市職業總工會理事長王財源及台南直轄市總工會理事長黃江福等總工會領袖問候並表達感謝之意，感謝各總工會長期以來，與市政府一起為保障勞工朋友權益齊心努力與付出。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉副市長也肯定獲得評鑑優等、甲等工會的理、監事幹部及會務人員之辛勞，也恭喜得獎的卓越工會領袖暨會務人員，並勉勵修繕義剪志工伙伴們，分享台南溫暖的愛。市長強調，努力營造勞資和諧，讓勞工朋友有友善的就業環境，是市府用心的首要目標，勞工局將持續在勞資雙方中，擔任好溝通協調及公正第三者的角色，另外弱勢勞工家庭房屋修繕服務及義剪志工發揮所長，用愛心與實際行動相挺，善行值得嘉勉，一起共築台南，讓台南市成為「幸福、永續」的城市。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，自2013年12月起全國首創透過民間團體力量，發揮公、私協力，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、電氣業、油漆工程業、電子機械加工、鋁製品製造裝配等職業工會及台南市餐飲業產業工會，9大工會與正懿企業有限公司共10大修繕團隊，十多年來持續推動「做工行善團」幫弱勢勞工家庭房屋修繕，打造有情有疼心ㄟ厝，開啟愛心與善心、人人之間愛心連結，至今已完成277戶房屋修繕，動員志工約13686人次，因志工投入而節省人力工資約新台幣3421萬5000元，2020年更在賴清德總統牽線下，成功建立台南市與屏高嘉三縣市「房屋修繕」經驗傳承平台，建立「善與繕的愛心圓」循環，將善心義舉遠播，推向全台各地。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

還有台南市新娘秘書產業工會、台南市理燙髮美容業、文化創意美學、男子理髮、美髮美容技術指導員、美姿禮儀造型、大台南市理燙髮美容業、大台南婚禮設計服務人員、台南市美容業職業工會、台南市人體彩繪從業人員職業工會、台南市理髮業職業工會、大台南美髮美容技術指導員職業工會等12大工會主動加入「有情有疼心 義剪亮容顏」義剪活動，自2015年4月起至今已完成516場次，約5187位人次的志工，主動投入服務23255位弱勢者義剪工作，「義剪2.0」-揪感心體貼提供客製化剪髮理容服務及化妝、美膚美容、美姿禮儀技術指導，特此為表揚「做工行善團」志工們對於房屋修繕及義剪辛勞的付出。本次活動除了表揚台南市電氣業職業工會等188個優等工會，台南市理髮業職業工會等78個甲等工會。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局評選11位卓越工會領袖：大台南泥水業職業工會理事長趙耀盛、台南市理燙髮美容業職業工會監事會召集人陳黃秋密、台南市地政業務從業人員職業工會理事長吳宗藩、台南市家事服務職業工會理事長林煌淑、台南市木工業職業工會理事長黃明華、台南市台鹽實業股份有限公司七股鹽場企業工會理事長蔡尤斌、大台南網路購物服務人員職業工會理事長林伶禪、台南市勞工團體會務工作人員職業工會監事會召集人吳淑惠、大台南推拿與民俗調理服務職業工會理事長詹事明、大台南市水電裝置職業工會監事會召集人張世傑、大台南婚禮設計服務人員職業工會理事長林尉民等11名。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

9位卓越工會會務人員：大台南廚師業職業工會總幹事楊昇鴻、台南市理燙髮美容業職業工會秘書長王揉蘋、台南市彩券販賣人員職業工會會務秘書黃琬淇、台南市佳大世界股份有限公司工會總幹事蔡秀菊、大台南網路購物服務人員職業工會會務譚文茹、台南市各業工人聯合會會務人員顏玉如、正道工業股份有限公司工會總幹事田美娟、台南市電腦工程人員職業工會秘書林文玲、台南市台鹽實業股份有限公司七股鹽場企業工會秘書陳明愼等9名。

修繕志工所屬工會:大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會、台南市泥水業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市油漆工程業職業工會、台南市電子機械加工職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市餐飲業產業工會等9個工會97位「做工行善團」志工辦理房屋修繕服務接受表揚。▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

贊助單位及義剪志工所屬工會:贊助單位正懿企業有限公司及台南市彩券販賣人員職業工會等2家；台南市新娘秘書產業工會、大台南婚禮設計服務人員職業工會、台南市理燙髮美容業職業工會、台南市文化創意美學職業工會、台南市男子理髮職業工會、大台南市理燙髮美容業職業工會、台南市美髮美容技術指導員職業工會、台南市美姿禮儀造型職業工會、台南市美容業職業工會、台南市人體彩繪從業人員職業工會、台南市理髮業職業工會、大台南美髮美容技術指導員職業工會等12個工會64位愛心志工辦理義剪服務接受表揚。

▲台南市勞工局舉辦2024年度工會評鑑績優單位，及卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕、義剪志工與台南市產業總工會第9屆工會幹部授證等表揚大會活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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