RAP男硬點〈告白氣球〉被周杰倫粉絲罵翻！妻子3點駁斥：沒有愛秀

▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）



記者施怡妏／綜合報導

周杰倫5日起一連4天在台北大巨蛋開唱，不過在第2天的點歌環節當中，一名男粉絲重複點唱30分鐘前才唱過的〈告白氣球〉，更跨越欄杆跳到走道上大唱自創RAP，引起許多歌迷不滿，在網上開砲。對此，RAP男的老婆火大，「我老公沒有想紅，也沒有要流量，更不是想要show」。

RAP男的老婆在Threads發文，全家人早在家就討論好，如果有幸被選中，就要演唱〈告白氣球〉，因為這首歌是全家人的最愛，甚至三個孩子都能倒背如流，「孩子們更愛爸爸寫的那段rap，他們不但愛唱，會唱，還引以為傲」。

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「我不懂你們在不爽什麼？」妻子氣炸直呼，只是因為不怯場，表現得大方，就被批評為愛秀愛現，「其他人點歌都在原地唱，我們是被杰倫cue『要不要到中間來唱，好不好』？」

至於有網友說老公搶女兒MIC，妻子駁斥，「他根本不可能會做這種事，他們都沒戴耳返，根本聽不到音樂也聽不到自己的聲音」，如果老公知道只有一隻MIC有聲音，一定會讓給女兒的，「他跟我說當時真的太緊張，也什麼都聽不到，換MIC也是因為發現妹妹的MIC沒聲音。

看到網路上很多歌迷要求道歉賠錢，她表示，「請問我為什麼要？我們沒有做錯事，不需要道歉，更覺得賠錢可笑」。

她傻眼表示，沒想過有天會因為被罵而上新聞，「IG、YT被私訊灌爆，謾罵詛咒我老公、女兒，甚至希望我們全家上天堂，祝我們妻離子散，真的有這麼嚴重嗎？我們並沒有衝上台搶MIC，也沒有傷害任何人，更沒有犯罪。我們被這樣的對待合理嗎？」

▼RAP男妻子發文反擊。（圖／翻攝自Threads）

