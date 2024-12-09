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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡壁如談黨務多於市政、又跑出國...市議員猛批　盧秀燕回應了

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲身為台中惟一有給職顧問的蔡壁如屢針對黨務發言而非市政，市長盧秀燕表示，過去兩周都有與蔡碰面，強調蔡就是做市政相關事務。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市市政顧問蔡壁如上周前往新加坡造訪，今天在市政總質詢上，市議員陳俞融不滿表示，蔡壁如是台中市府目前唯一的有給職市府顧問，但近期蔡針對民眾黨務發言多過市政專注，非常不適合，也有浪費市民納稅錢之虞。陳俞融也問盧市長，上個周末蔡顧問造訪新加坡，是否掌握請假狀況？盧秀燕則回應，過去兩周都有與蔡壁如碰面，強調蔡壁如上班就是做市政相關事務。

▲▼柯文哲政治獻金案，蔡壁如北檢作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔡壁如屢遭質疑不務台中市政，日前又出國新加坡，成為綠營砲轟淪為藍白合看板。（圖／記者劉昌松攝）

市議員陳俞融表示，蔡壁如身為由市民納稅錢支付薪水的有給職市府顧問，但卻多次針對民眾黨黨務發言，而非專注市政事務，批評盧秀燕聘請蔡當顧問，根本是為了自己登大位鋪路。陳俞融指出，蔡如今已成為除了市長之外，最具全國知名度的台中市府官員，卻沒發揮市府顧問功能，執行市政業務，淪為藍白合看板。

▲陳俞融。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳俞融也問市長盧秀燕，上個周末蔡顧問造訪新加坡，盧秀燕是否掌握請假狀況？（圖／記者游瓊華翻攝）

陳俞融也提到，既然盧秀燕如此看重蔡壁如，何不多帶著蔡多出席各式國際場合，也邀請蔡一同出現在各式市府宣傳形象照，發揮「藍白合」的真正效果，不要又聘請蔡壁如當顧問，又不讓她發揮功用，蔡壁如市府顧問也才不會淪為浪費市民納稅錢的空洞職位。

對此，盧秀燕回應，對於政黨相關發言，不會有政治評論，對於選舉議題也不會回答，但這兩個星期在海線開工及學校落成都有跟蔡壁如碰面，也親自交代蔡壁如督導海線市政的業務，及必須參加區政會議等工作，強調蔡上班就是做市政相關事務。

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