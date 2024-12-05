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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中連獲全國最幸福城市+施政滿意度6都第1　盧秀燕回應了

▲盧秀燕,邱愛珊,黃佳恬。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲包括《ETtoday民調雲》的市政滿意度，市長盧秀燕施政6周年，台中市整體施政滿意度75.7％，市長盧秀燕感謝議員、市府同仁以及市民的支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中近期兩項民調傳出捷報，包括《ETtoday民調雲》的市政滿意度，市長盧秀燕施政6周年，台中市整體施政滿意度75.7％，市民居住幸福感也高達85.0%；今日《經濟日報》剛出爐的「2024縣市幸福指數大調查」，台中一舉奪冠。盧秀燕表示，這顯示市府編列預算的方向正確，感謝議員、市府同仁及市民的支持，這份榮耀歸屬大家。

盧秀燕表示，感謝議員們對市府預算的支持，若無議員支持，許多政策窒礙難行，如雙十公車、老人健保補助等議題，還有全國最便宜的公托就在台中。此外，台中的閱讀力、教育方面預算也是全國第一，以上都是公開評鑑，不論硬體或軟體指標都獲得好成績。

盧秀燕強調，此次幸福指數調查，有幾項獲得高分令她感到相當欣慰，第一個是教育成就，她上任後最重視教育，預算是六都第一，100元有40元就運用在教育上，也因為教育項目分數高，台中施政滿意度也整體拉高。

另外，此次健康項目也獲得高分，不管是空污改善、環保及防疫等，市府全力維護市民健康；最後在經濟方面，台中購物節創造亮眼成績，顯示市民工作與生活平衡，不僅經濟增長，也有好的生活品質，以上三項滿意度都是台中施政滿意度六都第一的強項。

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