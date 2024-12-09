代誌大條！諷被害人釀雙屍命案　警遭記大過調職+送檢方續查

▲台北內湖雙屍，母女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖8日下午發生母女陳屍住處雙屍命案，事後傳出警員在受理報案時疑嘲諷被害人「新聞報這麼久還被騙」缺乏同理心行為，內湖警方證實：港墘派出所劉姓員警12月4日受理案件，6日上午致電通知報案人約定時間製作第2次筆錄時，通話過程言詞不當缺乏同理心，疑有嘲諷被害人「竟不知道這是詐團手法」，被害人遺書上還抱怨警員嘲諷、致使身心俱疲。

經該分局召開考績會決議，核予劉員記一大過懲處並調整至警備隊，港墘派出所所長監督不周記過一次，分局長自請處分；至於劉員言詞是否涉及刑事責任部分，將主動函請士林地檢署續處。

內湖分局表示，警員處理民眾報案過程，言行失當，分局秉持不庇縱、不掩飾態度面對，並將以此個案深切檢討，教育所屬體恤民眾被害心情，嚴謹每一個處理細節；另內湖分局亦將深化識詐宣導及詐騙案件偵查，盡全力守護民眾財產。警方強調，這起母女遭詐騙案件，已調獲10月份面交黃姓車手身分，將深入溯源偵辦，以還被害人公道。

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