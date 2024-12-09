獨／內湖母女遭詐1200萬！承辦警「惡毒嘲諷8字」　釀雙屍悲劇

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市內湖區8日下午傳出母女雙屍命案，警方調查，死者甯姓母親(55歲)與女兒曾女(28歲)因誤信詐團假冒網紅詐騙，砸下大錢投資後血本無歸，被騙1200萬元，甚至還拿房屋去抵押借款；事後甯女向警方報案時，承辦的劉姓員警不但嘲諷質問「新聞報這麼久，還會被騙喔」，更在電話中直嗆甯女「你怎麼不去死一死？」成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲台北內湖雙屍，母女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北內湖雙屍，母女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

據調查，甯女今年7月19日在臉書上看到詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」的廣告頁面，因此心動加入投資LINE群組，陸續匯款、面交超過1200萬元現金。據警方調查，甯母平常在轄區開設早餐店，女兒也任職會計師，母親邀約女兒投資，母女將積攢多年的工作所得都投入，導致兩人在11月底發現遭詐團理專封鎖刪除後，驚覺遭詐騙，被害人無奈報警，卻因損失高達1200萬，甚至連房子都不保，兩人萌生尋死念頭。

甯女12月4日向內湖警分局港墘派出所報案，承辦的劉姓員警當天受理後，先請甯女準備相關資料，並於6日上午致電通知，與甯女約定時間進行第2次筆錄，未料雙方通話過程中，劉員竟出言嘲諷「這個新聞報那麼久了，你們還會被騙喔？」甚至出言直嗆「你怎麼不去死一死？」「你怎麼還沒死？你怎麼還活著？」未料竟一語成讖，釀成母女雙屍慘劇。

據了解，因警方在甯女遺書中發現死者有埋怨報案遭警方嘲諷一事，並寫下「警察叫我去死」，因此回溯追查所內電話通話錄音，劉員言詞不當一事才因此曝光。內湖分局表示，警員處理民眾報案過程，言行失當，分局秉持不庇縱、不掩飾態度面對，經考績會決議，核予劉員記一大過懲處並調整至警備隊，港墘派出所所長監督不周記過一次，分局長自請處分；至於劉員言詞是否涉及刑事責任部分，將函送士林地檢署偵辦。

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