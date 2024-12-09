雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　苦主曝：小孩嚇到大哭

記者游芳男／宜蘭報導

民眾8日在《宜蘭知識+》PO文指出，開車進雪隧車速大約80-90，但被後方白車逼車，瘋狂閃遠光燈、車距幾乎碰屁股，狂按喇叭的逼車…小孩在車上嚇ㄉ哇哇大哭。網熱議：「煞車就提早領年終了」、「未保持安全車距且有逼車嫌疑！檢舉下去」、「裡面有科技執法，它應該會收到很多張政府的愛心卡片」。國九大隊表示，已收到檢舉影片相關檢舉，將立即調查並依相關規定處理。

▲▼網友PO指進雪隧後被白車狂閃遠光燈按喇叭，一路逼車到出雪隧。（圖／擷取自《宜蘭知識+》，下同）

網友在《宜蘭知識+》PO文說：大家開車小心！她們開車行經雪山隧道往宜蘭方向遇到出現逼車狂魔，瘋狂閃遠光燈、車距幾乎碰屁股，狂按喇叭，「我們車速大約80-90，前方也有車無法再加快，從進雪隧逼到出雪隧，實在很危險」，並說前面還有車呦，與前面是保持安全距離，無法超車也無法變車道。忘了說 小孩在車上嚇ㄉ哇哇大哭。

對此也引起網友熱議：「煞車就提早領年終了」、「未保持安全車距且有逼車嫌疑！檢舉下去」、「裡面有科技執法，它應該會收到很多張政府的愛心卡片」、「未保持車距檢舉他」、「直接打給國道警察報警處理」、「那台是租賃車」、「報警沒用，我報過，會叫你自己檢舉」、「未保持安全車距且有逼車嫌疑！檢舉下去」。

國九大隊表示，勤務指揮中心於昨(8)日19時許，有接獲民眾來電報案，第一時間告知民眾隧道內科技執法設備若有拍攝到後車違規行為會依規定製單舉發，並請報案人可於七日內將影片資料上傳至國道公路警察局網站檢舉專區，另也建議報案人為保護自身安全可先至避車彎等待，俟對方離開後再行駛。

國九大隊截至目前尚未收到報案人檢舉影片，一旦收到相關檢舉案件，將立即展開調查，調閱隧道內監視錄影以確認事件經過並依相關規定處理，再次強調惡意逼車的行為不僅危及當事人安全，也對隧道內其他駕駛人造成潛在危害及威脅。

國九大隊說，依社群網站上影像顯示，後方車輛駕駛不僅逼近受害車輛，還多次長按喇叭及變換燈光等行為，已違反道路交通管理罰條例33條「未保持安全距離」、「連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道」，分別可處新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。另最重可依道路交通管理罰條例43條1項3款『任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。』處新臺幣六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛、記違規點數，還要接受道路安全講習，因而肇事者並吊銷其駕駛執照。

警方也呼籲所有駕駛人，在行駛隧道或任何道路時，務必保持安全車距，遵守交通規則，勿因一時情緒衝動而危害自己和他人的生命安全。同時，若遇到類似情況，應盡快向警方報案並提供行車記錄器畫面，以便及時派遣巡邏車前往攔查或後續的調查處理。另外本大隊將持續加強對隧道內交通狀況監控，確保駕駛人行車安全，並加強取締任何惡意駕駛行為，以保障每位用路人權益。