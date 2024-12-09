爭家產狠捅親哥8刀險奪命　敗家弟辯「沒要他死」：只是抒發情緒

▲盧男騎車見到哥哥在吃早餐，想起兄弟爭產糾紛，持藍波刀猛刺哥哥8下險釀命案。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

新北市盧姓男子因家產分配與哥哥纏訟1年多，不滿哥哥打官司要討回先前贈與的600萬元現金，先是恐嚇哥哥「你回來我就給你一刀」，日前盧男巧遇到哥哥在豆漿店吃早餐，竟持預藏的藍波刀上前猛刺，哥哥頭部、肚子等處中了8刀，全身是血送醫救回一命，盧男被依殺人未遂等罪嫌起訴後，台北地院9日裁定繼續收押盧男。

盧男的哥哥原本因為工作，長期旅居美國，2021年間，因為顱男缺錢花用，經與父母協議後，決定賣掉家中1間房產，所得中的600萬元給盧男，另間房產則登記到哥哥名下，但盧男覺得不夠，2022年又開口要求低價買入哥哥名下的另1間房子，但遭哥哥拒絕。

盧男在2022年5月底，闖入哥哥房子，並由妻子用LINE視訊與哥哥連線，盧男持球棒邊砸電視、音響，邊嗆：「你回來我就給你一刀，X你媽的，我坐牢都好爽」，盧男哥哥聲請保護令，並打官司要求撤銷贈與，法院判決盧男必須返還哥哥600萬元，盧男和妻子另因依恐嚇取財未遂、侵入住宅等罪起訴，正由法院審理中。

10月10日凌晨4點到6點半左右，盧男半夜騎車在居住的新北市新店區閒逛，剛好看到哥哥坐在1間豆漿店吃早餐，就拿出藍波刀朝哥哥猛揮，哥哥頭部、左腹部、左大腿多處遭到刺傷、劃傷，盧男到案後坦承行兇，但否人要殺人，也不願透露為何隨身帶著刀械，僅稱動機是「抒發一下情緒，讓他有個警惕」，法官認為盧男反覆實施犯罪之虞，裁定收押但未禁見。