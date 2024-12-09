　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爭家產狠捅親哥8刀險奪命　敗家弟辯「沒要他死」：只是抒發情緒

日男逼車撞死騎士以殺人罪嫌逮捕　網友盛讚：司法正義回來了（圖／pakutaso）

▲盧男騎車見到哥哥在吃早餐，想起兄弟爭產糾紛，持藍波刀猛刺哥哥8下險釀命案。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

新北市盧姓男子因家產分配與哥哥纏訟1年多，不滿哥哥打官司要討回先前贈與的600萬元現金，先是恐嚇哥哥「你回來我就給你一刀」，日前盧男巧遇到哥哥在豆漿店吃早餐，竟持預藏的藍波刀上前猛刺，哥哥頭部、肚子等處中了8刀，全身是血送醫救回一命，盧男被依殺人未遂等罪嫌起訴後，台北地院9日裁定繼續收押盧男。

盧男的哥哥原本因為工作，長期旅居美國，2021年間，因為顱男缺錢花用，經與父母協議後，決定賣掉家中1間房產，所得中的600萬元給盧男，另間房產則登記到哥哥名下，但盧男覺得不夠，2022年又開口要求低價買入哥哥名下的另1間房子，但遭哥哥拒絕。

盧男在2022年5月底，闖入哥哥房子，並由妻子用LINE視訊與哥哥連線，盧男持球棒邊砸電視、音響，邊嗆：「你回來我就給你一刀，X你媽的，我坐牢都好爽」，盧男哥哥聲請保護令，並打官司要求撤銷贈與，法院判決盧男必須返還哥哥600萬元，盧男和妻子另因依恐嚇取財未遂、侵入住宅等罪起訴，正由法院審理中。

10月10日凌晨4點到6點半左右，盧男半夜騎車在居住的新北市新店區閒逛，剛好看到哥哥坐在1間豆漿店吃早餐，就拿出藍波刀朝哥哥猛揮，哥哥頭部、左腹部、左大腿多處遭到刺傷、劃傷，盧男到案後坦承行兇，但否人要殺人，也不願透露為何隨身帶著刀械，僅稱動機是「抒發一下情緒，讓他有個警惕」，法官認為盧男反覆實施犯罪之虞，裁定收押但未禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！
快訊／諷「新聞報那麼久還被騙」　警遭記大過、送檢方續查
周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！
胡瓜、Sandra節目收攤　僅播10個月
快訊／新莊夫把妻推下14樓　她當場死亡
山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台
獨／母女雙亡　生前遭警諷「新聞報那麼久還被騙」...分局將懲
快訊／高鐵淋水媽再發文！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　苦主曝：小孩嚇到大哭

代誌大條！諷被害人釀雙屍命案　警遭記大過調職+送檢方續查

爭家產狠捅親哥8刀險奪命　敗家弟辯「沒要他死」：只是抒發情緒

又是疲勞駕駛！18歲男載友人夜奔合歡山　返程逆向撞民宅圍牆

印尼媳婦戀上烏克蘭工程師　幫忙運2.4公斤海洛因來台遭重判

快訊／新北人倫悲劇！照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

新北替代役男落水失蹤一夜！大規模搜救未果...家屬岸邊焦急守候

夜市成格鬥場！國三生遇仇家竟撂父call人　狂踹爆頭15歲少年

獨／內湖母女輕生雙亡　生前報案遭警嘲諷...分局將懲處

快訊／屏東輕航機迫降「撞橋墩」！1男1女受困救出送醫　

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　苦主曝：小孩嚇到大哭

代誌大條！諷被害人釀雙屍命案　警遭記大過調職+送檢方續查

爭家產狠捅親哥8刀險奪命　敗家弟辯「沒要他死」：只是抒發情緒

又是疲勞駕駛！18歲男載友人夜奔合歡山　返程逆向撞民宅圍牆

印尼媳婦戀上烏克蘭工程師　幫忙運2.4公斤海洛因來台遭重判

快訊／新北人倫悲劇！照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

新北替代役男落水失蹤一夜！大規模搜救未果...家屬岸邊焦急守候

夜市成格鬥場！國三生遇仇家竟撂父call人　狂踹爆頭15歲少年

獨／內湖母女輕生雙亡　生前報案遭警嘲諷...分局將懲處

快訊／屏東輕航機迫降「撞橋墩」！1男1女受困救出送醫　

住ClubMed馬爾地夫度假村水上屋！開門就是海景、11歲以下免費

103.9萬起！台灣「Hyundai Tucson」漲價　百萬內交棒全新跨界休旅

12月發錢了！勞保局18筆款項接力入帳　這筆錢近4萬「1狀況」領嘸

尹錫悅完蛋？國會明表決「叛亂特檢調查案」　總統無權否決

傳逾10萬人遭囚！敘利亞「地下牢房」被攻破　煉獄折磨內幕曝光

快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

國民黨怕民進黨戒嚴！　朱立倫力挺許宇甄提案修《戒嚴法》

韓國務總理也慘了！最大在野黨擬發動「國會彈劾」：他曾參與叛亂

雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　苦主曝：小孩嚇到大哭

代誌大條！諷被害人釀雙屍命案　警遭記大過調職+送檢方續查

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

社會熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

獨／21歲正妹回家了　男閨仍失聯

母女誤信假百萬理財網紅　崩潰赴黃泉

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

內湖「母女雙屍命案」疑遭詐1200萬！　檢警還發現1疑點

獨／「2胎貸款」成母女雙亡關鍵　籲兒堅強活下去

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

快訊／高雄命案！　男中刀爆血亡

四方電巴9公車莫名起火　鋰電池「過放電」釀禍

更多熱門

相關新聞

宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆

宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆

宜蘭市一間鬆餅屋發生男店員被砍事件，昨晚8時許，2名未成年男子各持西瓜刀進入鬆餅屋，砍屢追債不成的一男店員，男店員以手擋刀，被傷及背部及左臂爆血逃命，砍人後，2兇嫌將刀械丟在路邊，一度造成目擊民眾恐慌，而2兇嫌是前往警局投案，警方正追查幕後教唆主使者，及後續將依殺人未遂、傷害等罪，將2嫌移送偵辦。

放鞭炮討薪引殺機　他遭木棍爆頭插喉慘死

放鞭炮討薪引殺機　他遭木棍爆頭插喉慘死

找女友竟持摺疊刀刺傷保全　莽男惡行下場慘曝

找女友竟持摺疊刀刺傷保全　莽男惡行下場慘曝

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

三角戀男砍死情敵　母心碎求償805萬獲准

三角戀男砍死情敵　母心碎求償805萬獲准

關鍵字：

爭產兄弟殺人殺人未遂保護令

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

超越大谷！大都會250億簽下索托

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面