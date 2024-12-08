宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆　警追藏鏡人

▲鬆餅屋男店員遭砍逃命。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市一間鬆餅屋發生男店員被砍事件，昨晚8時許，2名未成年男子各持西瓜刀進入鬆餅屋，砍屢追債不成的一男店員，男店員以手擋刀，被傷及背部及左臂爆血逃命，砍人後，2兇嫌將刀械丟在路邊，一度造成目擊民眾恐慌，而2兇嫌是前往警局投案，警方正追查幕後教唆主使者，及後續將依殺人未遂、傷害等罪，將2嫌移送偵辦。

砍人事件發生在宜蘭市區中山路一間鬆餅店，昨（7）日晚間8時許，2名未成年男子各持西瓜刀，趁鬆餅屋快打烊時，進門就直接劈向男店員；男店員用手擋刀，造成左手爆血，背部也受傷，嚇壞其他客人；男店員隨即翻過櫃檯躲進隔壁店家逃命，警方到場後將男店員送醫救治，幸無生命危險。

男店員翻過櫃檯躲進隔壁店家逃命時，隔壁店家內還有小孩，眾人紛紛嚇傻，男店員則彎腰呈現痛苦的狀態，左手流出大量鮮血。2嫌行兇後將刀械丟在路邊，往新月廣場逃走，一度造成目擊民眾恐慌，不過2嫌是前往警局投案。

2嫌一度供稱是之前男店員「態度差」，才砍人討公道，後來又供稱是男店員欠債十幾萬元，屢追討不還，才下手教訓逼還債。

因2嫌未成年，警方正擴大追查幕後教唆主使者。宜蘭分局重申對犯罪零容忍，針對暴力事件必定依法究辦，切勿因一時衝動，以身試法。