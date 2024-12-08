　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆　警追藏鏡人

▲▼鬆餅屋男店員遭砍逃命。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

▲鬆餅屋男店員遭砍逃命。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市一間鬆餅屋發生男店員被砍事件，昨晚8時許，2名未成年男子各持西瓜刀進入鬆餅屋，砍屢追債不成的一男店員，男店員以手擋刀，被傷及背部及左臂爆血逃命，砍人後，2兇嫌將刀械丟在路邊，一度造成目擊民眾恐慌，而2兇嫌是前往警局投案，警方正追查幕後教唆主使者，及後續將依殺人未遂、傷害等罪，將2嫌移送偵辦。

▲▼鬆餅屋男店員遭砍逃命。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

砍人事件發生在宜蘭市區中山路一間鬆餅店，昨（7）日晚間8時許，2名未成年男子各持西瓜刀，趁鬆餅屋快打烊時，進門就直接劈向男店員；男店員用手擋刀，造成左手爆血，背部也受傷，嚇壞其他客人；男店員隨即翻過櫃檯躲進隔壁店家逃命，警方到場後將男店員送醫救治，幸無生命危險。

男店員翻過櫃檯躲進隔壁店家逃命時，隔壁店家內還有小孩，眾人紛紛嚇傻，男店員則彎腰呈現痛苦的狀態，左手流出大量鮮血。2嫌行兇後將刀械丟在路邊，往新月廣場逃走，一度造成目擊民眾恐慌，不過2嫌是前往警局投案。

▲▼鬆餅屋男店員遭砍逃命。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

2嫌一度供稱是之前男店員「態度差」，才砍人討公道，後來又供稱是男店員欠債十幾萬元，屢追討不還，才下手教訓逼還債。

因2嫌未成年，警方正擴大追查幕後教唆主使者。宜蘭分局重申對犯罪零容忍，針對暴力事件必定依法究辦，切勿因一時衝動，以身試法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1880台人滯留那霸！　賠償方案出爐
吳沛憶慘了！陳玉珍明提告「露運動內衣就是想被性騷擾？」
林明禎放鳥首映會「導演公開罵人」！網目擊場外玩自拍
韓媒爆：尹錫悅6個月內下台　時間點最快今確定
遊日注意！東京等地爆「蘋果病」疫情升溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麻醉後血氧異常！女做「電波拉皮」突身亡　今相驗釐清死因

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」　業者欲哭無淚

新北公墓旁離奇車禍！轎車撞電桿翻覆　20歲女頸椎受傷送醫

快訊／高雄轎車自撞！引擎噴飛氣囊全爆　4人一度受困

宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆　警追藏鏡人

嘉義民雄洗衣工廠起火！1200平方米燒毀　床單床墊燒光

癌末婦一口氣要領百萬「圓夢之旅」　行員起疑...結局惹人怒

孝子打工籌醫藥費…遭酒駕大貨車司機撞死　法官輕判6月理由曝

國3和美段飄塑膠袋！駕駛迎面撞纏上「以為是人」　國道警回應了

防堵治安破口！潮州警專案臨檢KTV+小吃部　查獲毒品通緝犯

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

麻醉後血氧異常！女做「電波拉皮」突身亡　今相驗釐清死因

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」　業者欲哭無淚

新北公墓旁離奇車禍！轎車撞電桿翻覆　20歲女頸椎受傷送醫

快訊／高雄轎車自撞！引擎噴飛氣囊全爆　4人一度受困

宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆　警追藏鏡人

嘉義民雄洗衣工廠起火！1200平方米燒毀　床單床墊燒光

癌末婦一口氣要領百萬「圓夢之旅」　行員起疑...結局惹人怒

孝子打工籌醫藥費…遭酒駕大貨車司機撞死　法官輕判6月理由曝

國3和美段飄塑膠袋！駕駛迎面撞纏上「以為是人」　國道警回應了

防堵治安破口！潮州警專案臨檢KTV+小吃部　查獲毒品通緝犯

尹錫悅彈劾失敗「民怨炸鍋了」　示威者怒：想直接衝到青瓦台

麻醉後血氧異常！女做「電波拉皮」突身亡　今相驗釐清死因

朱立倫嗆「以戰止戰」綠大罷免　李彥秀預告：國民黨會戰到底

陸委會：網紅已成中共統戰一環　配合對台滲透逾越法律紅線

敘利亞總統跑了！反抗軍攻入首都大馬士革宣布：阿塞德政權垮台

離奇！魔術雙星相同「腹肌撕裂」傷勢倒下　華格納將無限期缺陣

尹錫悅道歉忍不住偷笑！「嘴角失守」畫面曝　再度引眾怒

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」　業者欲哭無淚

吳沛憶無懼陳玉珍24小時道歉令　回嗆：妳趕緊下台國家會感謝妳

泡湯完用最棒！3款療癒系身體乳　優格益生元、栗子果油呵護美肌

大肚男努力健身+飲食控制　連續自拍3個月變成六塊肌天菜

社會熱門新聞

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

丈夫生前偷吃女優級女友　妻整理遺物才知情

生理期也闖紅燈！人妻和小王做到進醫院

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

台中老闆拿槍尻員工頭！拉開滑套逼他自願離職

陳梅慧車禍亡　王義川分析「追撞疑雲」：恐從台北就被跟蹤

陳梅慧律師代家屬聲明：避免陰謀揣測

鄧佳華偷拍女設計師裙底　判決結果出爐

愛女麻醉後身亡　母派出所低頭淚崩

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

台中男逼「生殖器當鍋鏟」煎荷包蛋　下場曝光

快訊／苗栗騎士自摔「跌入排水溝」　頭部重創亡

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

宜蘭2男拿西瓜刀砍人！　鬆餅屋男店員爆血逃命

更多熱門

相關新聞

宜蘭2男拿西瓜刀砍人！　鬆餅屋男店員爆血逃命

宜蘭2男拿西瓜刀砍人！　鬆餅屋男店員爆血逃命

宜蘭市區7日晚間8時許發生砍店員事件，2名男子疑似不滿鬆餅屋一名男店員「態度差」，竟然持西瓜刀尋仇。男店員遭砍殺爆血，嚇壞其他客人，甚至還有小孩；警方到場後將男店員送醫救治，無生命危險。

台中老闆拿槍尻員工頭！拉開滑套逼他自願離職

台中老闆拿槍尻員工頭！拉開滑套逼他自願離職

找女友竟持摺疊刀刺傷保全　莽男惡行下場慘曝

找女友竟持摺疊刀刺傷保全　莽男惡行下場慘曝

新北裝潢行命案　老闆為子頂罪遭判刑

新北裝潢行命案　老闆為子頂罪遭判刑

蘇澳透天民宅失火　一度傳有人受困

蘇澳透天民宅失火　一度傳有人受困

關鍵字：

宜蘭鬆餅屋男店員砍人討債殺人未遂傷害

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

鄧愷威被巨人簽回　明年力拚重返大聯盟

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險

更多

最夯影音

更多

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面