彰化25處科技執法！2個月狂抓1萬2379件　3大取締路段曝

▲彰化縣10月1日起新增25支科技執法。（圖／交通隊提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣新增25處科技執法系統，自10月1日起上路，依據彰化縣警局交通隊統計，至11月30日止，取締超速，闖紅燈，不遵守標線指示及不禮讓行人，件數高達1萬2379件，以超速7237件占5.8成最多，其中以埔心鄉、田中鎮及二林鎮列前3名取締地點。

交通隊表示，科技執法從10月1上路2個月以來，共取締1,2379件，以超速為最多7,237件、其次分別是不遵守標線指示2,546件、闖紅燈1,909件；不禮讓行人已大幅減少至687件，3大取締地點也曝光，依序為埔心鄉員鹿路五段與羅厝路3段路口、田中鎮員集路1段與大安路1段路口、二林鎮二城路6號前。

▲彰化縣埔心鄉員鹿路五段與羅厝路3段路口。

交通隊指出，這25處新增的科技執法系統主要取締超速、闖紅燈等違規行為，其中在和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二城路6號前等4個路口，還將兼顧取締「未禮讓行人」的違規行為，只要汽車前懸或是機車前輪進入行人穿越道線，經員警審核後開單，最高可處6000元罰鍰．超速可處1200元至2400元罰鍰；闖紅燈開罰1800元至5400元罰鍰。

▲田中鎮員集路1段與大安路1段路口。

交通隊強調，自設立科技執法後，較去年同期減少84件約77.8%，取締件數及車禍件數都有持續下降趨勢，顯見科技執法確實有發揮效果。並藉此提醒用路人，使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓駕駛人養成守法習慣，保障用路人行的安全。

▲彰化縣10月1日起新增25支科技執法2個月取締1,2379件。