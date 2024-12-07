男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因：快檢查

▲近日一名女網友發文求助，稱男友在睡覺時會散發出類似「老鼠屍體」般的異味。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

近日一名女網友發文求助，稱男友在睡覺時會散發出類似「老鼠屍體」般的異味，讓她苦惱不已，沒想到文章曝光後，不少網友紛紛勸導她快帶男友去就醫。

該名女網友在Dcard以「男友睡覺就會有屍臭味（他是活人）」發文求助，表示男友平常醒著的時候就很正常，但只要他開始睡覺，「他的嘴巴跟呼吸就會開始散發超級噁心的屍臭味，完全是那種老鼠死掉的屍臭，而且離一段距離都能聞到」。

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原PO也表示，男友平時有在刷牙，口腔清潔也沒問題，平常嘴巴也沒什麼味道，這異常現象讓她感到困惑不已，也影響了她的睡眠，「我完全搞不懂到底為啥他睡著就會變很臭，臭到會害我被他臭醒」，且夜間牙膏跟漱口水都用過了，都沒什麼效果，「他連呼吸都會飄散臭味，這到底是怎麼回事」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「先去耳鼻喉科求診，可能是扁桃腺結石」、「應該是肝腎有問題，或癌症前兆 盡快去檢查，沒在開玩笑，或是他牙齒不好、牙周病、沒洗牙過，過敏鼻塞用嘴巴呼吸也會」、「消化道有問題+嘴巴乾燥，可能身體不太好，可以中醫調理看看」、「我也覺得是肝病，之前家人癌症肝轉移的時候說話也沒什麼味道，但睡覺呼氣時就有很明顯的異味，建議到醫學中心檢查一下，畢竟我們都不是醫生沒辦法給出很精確的判斷」。

也有過來人分享經驗，「爸當年也是鼻咽癌，一樣會有肉腐爛的臭味」、「鼻竇炎病患也會有這種問題」、「如果在睡覺後會很臭，滿高機率是胃的問題，我之前也會有嚴重的口臭，但不是來自牙齒而是胃，我發現只要吃完東西馬上躺著睡覺隔天就會非常臭，後來我不吃宵夜就睡覺有明顯改善，看看是否有在睡前吃宵夜後躺著睡的習慣造成」。

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