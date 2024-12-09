涉貪入監竟指揮兒女詐助理費！高市前議員陳粹鑾遭重判定讞

▲高雄市前議員陳粹鑾，指揮兒女詐領助理費再遭判刑定讞。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市前議員陳粹鑾，因犯下詐領差旅費的貪污案件，遭判刑3年8月定讞。入監執行時，女兒鄭安秝接棒順利當選市議員，但陳粹鑾竟在監獄內指揮兒子，以人頭戶詐領女兒的市議員助理費，總計8年內詐取449萬餘元。最高法院審理後，重判有期徒刑10年5月定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

現年58歲的陳粹鑾，自1998年起就選上當時的高雄縣議員，並擔任兩屆縣議員，直到2010年高雄改制後，又順利當選高雄市議員，並當選一次。但她遭檢方起訴指稱她利用考察名義帶家人出遊，向市議會請領3萬元考察經費，犯下「利用職務詐取財物罪」，2018年7月間遭判刑3年8月、褫奪公權3年定讞，隨後遭停職並入獄服刑。陳粹鑾雖遭到停職，但女兒鄭安秝接棒順利當選市議員，當時年僅23歲的鄭安秝還是高雄市最年輕的市議員，她也在2022年間順利連任成功。

但陳粹鑾入監後並未停止貪污的行為，根據本案判決指出，陳粹鑾入監後安插自己服務處的王姓主任擔任女兒的助理；另外她還利用兒子鄭嘉宏前來探監的機會，指揮王姓主任與兒子，共同以人頭戶詐領女兒名下的助理費用，總計8年內詐取449萬餘元。檢方認有犯罪嫌疑，發動搜索後，將陳粹鑾的兒女、王姓主任等人一併帶回偵訊。最後檢方認為鄭安秝並不知情，對她做出不起訴處分；至於陳粹鑾、鄭嘉宏、王姓主任等3人，則被檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」提起公訴。

一審高雄地院將陳粹鑾重判有期徒刑10年5月、褫奪公權8年；王姓主任判刑2年6月，鄭嘉宏則被依照詐欺罪判刑1年4月。案件上訴二審，高雄高分院審理時，王姓主任撤回上訴，刑度維持在2年6月，先行定讞。另外鄭嘉宏部分，高雄高分院認為他囿於母親親情因素而犯案，因此維持相同刑度，再宣告緩刑4年的自新機會。至於陳粹鑾部分，高雄高分院認為她惡行重大，維持10年5月的重刑。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。