高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高鐵乘客昨（8）日因座位爆發紛爭，一位藍衣女子疑似對小孩潑水，而母親則拿水淋對方頭上反擊。對此，就有網友直言，能理解媽媽此舉，但也點出3大關鍵，勸該名媽媽「還是要懂點法律比較好。」

眼看此事引起高度關注，當事母親在Threads寫長文還原始末，引來大票網友聲援；不過，也有網友理性表示，「光明磊落很好，只是還是要懂點法律比較好。其實妳很難證明女子是蓄意往妳兒子身上倒水；但當眾潑女子水、當眾罵女子髒話，都算是公然侮辱。」

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她直言，「如果媽媽您說的都是事實，我覺得女子對孩子的惡意絕對是錯誤的，只是監視器很難證明，在行進間的列車上，女子是蓄意還是不小心打翻的。示範如何讓女子跟您的孩子道歉，而不是讓自己也背上前科，或許是更好的做法。」

▲高鐵旅客發生糾紛 。（圖／記者楊永盛翻攝）

最後，網友也強調，「我論述的重點是，如果未來不用擔心求職、擇偶因前科影響，以暴制暴未嘗不可，不然何必為了不值得的人賠上未來呢？」

另外，鐵路警察局說明，8日下午1時52分，高鐵826次列車11車廂發生旅客糾紛，鐵路局青埔分駐所員警獲報到場，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭。

鐵警表示，雙方於高鐵新竹站下車後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴，本分局已抄錄雙方資料並告知相關訴訟權利。如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。