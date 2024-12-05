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腸病毒＋流感＋新冠 多疾病威脅來襲！專家教你「高效提升」免疫力與保護力

▲▼ 流感,新冠肺炎,腸病毒,健康,環境,居家,清潔,高效家電,營養,Roborock,石頭科技吸拖洗地機,Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機。（圖／品牌提供）

▲各式病菌侵擾，市場主打提升清潔效率的洗地機、家電用品也成為專家眼中有助大家躲開多重傳染病的必備神器。（圖／Giaretti珈樂堤提供）

生活中心／綜合報導

近日，流感、新冠肺炎及腸病毒等多重傳染病同時來襲，讓不少家庭面臨健康防護的挑戰。根據衛生福利部疾病管制署的警示，今年流感疫情可能提前至11月中旬爆發，腸病毒則已進入高峰期，再加上新冠疫情持續變化，多重疫情的壓力加劇了人們對健康的憂慮。面對這波來勢洶洶的病菌威脅，如何有效防護成為全民關注的焦點。專業程涵宇營養師建議，透過居家清潔與營養補充雙管齊下，不僅可以減輕環境中病菌的威脅，更能從內而外增強免疫力。適當利用高效能的清潔工具和營養調理機，能讓忙碌的現代人輕鬆兼顧健康並且提升個人免疫力，幫自己與家人安全度過這個疾病挑戰多多的季節！

提升免疫力　從衛生習慣與環境清潔做起
腸病毒疫情近期呈現升溫態勢，反常地於冬季流行，11月初更創下近10年同期的罹病人數新高紀錄！同時，雖然流感尚未全面進入流行期，但重症病例及死亡人數已達10年同期最高水準，疫情防控壓力倍增。營養師程涵宇指出，腸病毒在一般環境中具有極高的穩定性，常見的酒精或乾洗手液無法有效消滅病毒，但如果病毒暴露於高溫（56度以上）、紫外光照射或加氯消毒，其活性便可被抑制或破壞。因此，家長應該要幫小孩選擇餵食煮熟的食物與經過煮沸的飲用水，並定期進行環境滅菌與清潔，降低家中感染風險。

至於流感病毒則透過飛沫與接觸傳播，且能在光滑表面存活24至48小時，即使在衣物或紙張上也可存活8至12小時。當手接觸被污染的物品表面後，若再觸碰口、鼻或眼睛，便容易造成感染。持續使用高溫進行滅菌和消毒就是關鍵防護措施！透過勤洗手、加強個人衛生習慣、定期清潔環境來提升免疫力，就能有效降低感染風險，並減少病情惡化為重症的機率。

追求超EZ的輕鬆清潔術　打造健康無菌的居家環境
現代人奔波於工作與家庭之間，往往難以抽出時間兼顧居家環境整潔與營養補充。尤其到了週末，除了陪伴孩子還得面對基本的家務打掃，深入檢視環境清潔更顯困難！程涵宇營養師指出，想要輕鬆兼顧這些任務，關鍵在於「工欲善其事，必先利其器」。以Roborock石頭科技吸拖洗地機為例，其地面除菌率高達99.9%，並搭載銀離子全天抗菌技術，能有效擴大清潔範圍，顯著減輕居家清理消毒的負擔。

▲▼ 流感,新冠肺炎,腸病毒,健康,環境,居家,清潔,高效家電,營養,Roborock,石頭科技吸拖洗地機,Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機。（圖／品牌提供）

▲Roborock石頭科技吸拖洗地機主打地面除菌率達99.9%，並搭載銀離子全天抗菌技術，能有效擴大清潔範圍，減輕居家清理消毒的負擔，保護小朋友免受多重病毒的攻擊。（圖/Roborock石頭科技提供）

值得一提的是，洗地機自帶的高溫清潔與自動滅菌功能，能徹底解決傳統濕拖把與抹布容易成為病菌溫床的問題。Roborock石頭科技洗地機透過60度熱水除菌清潔與70度5分鐘熱流烘乾技術，經研究能減少病菌孳生，讓日常居家清潔的工作變得更加EZ！

▲▼ 流感,新冠肺炎,腸病毒,健康,環境,居家,清潔,高效家電,營養,Roborock,石頭科技吸拖洗地機,Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機。（圖／品牌提供）

▲Roborock石頭科技洗地機透過60度熱水除菌清潔與70度5分鐘熱流烘乾技術，經研究能減少病菌孳生。（圖/Roborock石頭科技提供）

從內而外增強防護　用健康飲食打造全家人的健康堡壘
提升免疫力是現代健康管理的重要一環，尤其隨著年齡增長，免疫系統容易出現慢性發炎反應，增加感染風險，因此程涵宇營養師建議，日常飲食應多攝取維生素A、B群來支持免疫系統，維生素C則可降低呼吸道感染的風險、程度與持續時間。兒童則需特別加強鋅的攝取，以避免腹瀉與呼吸道疾病的發生率。富含蛋白質的牛奶、發酵優格與特級初榨橄欖油，皆能發揮抗病毒與抗發炎的效果，幫家中的每個人增強身體防護力。此外，膳食纖維有助於腸道蠕動，促進益菌生長，維持腸道菌群平衡，這也是現代人提升免疫力的關鍵。而且為了方便攝取營養素，建議使用能將各種營養完整保留的營養調理機，輕鬆製作提升免疫力的健康料理。

｜經典南瓜濃湯｜
這到濃湯的作法以凸顯南瓜天然風味為主，因此製作時不需開火，簡單操作即可輕鬆享用。選用的食材也十分簡單，例如富含維生素A的南瓜，有助於增強免疫保護力；洋蔥與大蒜則富含硫化物和槲皮素，能有效抵禦外界威脅，為身體提供全方位的保護力！

食材：南瓜180g、洋蔥1/4顆、大蒜1瓣、雞湯380ml、牛奶30ml、鹽適量、黑胡椒適量

作法
1. 將南瓜、洋蔥切塊放入玻璃杯中，放入大蒜，倒入雞湯（不高於熱飲最高刻度線），選擇「濃湯」鍵。
2. 程序完成後，用鹽調味。湯倒入碗中，淋上一些牛奶，撒上胡椒。（若有巴西里也可以灑上裝飾）

｜火龍果昔｜
鮮豔的紅色火龍果富含膳食纖維、鉀、鐵、鋅及花青素，具備出色的抗氧化能力，而且一顆顆的小黑籽中還含有兒茶素，有助於提升保護力。搭配含有蛋白質與鈣質的無糖優格，不僅加倍增強防禦力，還有助於維持消化道健康、持久的飽足感，是兼顧健康與美味的理想選擇。

食材：200g紅肉火龍果、1根香蕉、1顆蘋果、200g無糖優格

作法：
1. 將蘋果切塊，火龍果、香蕉去皮切塊。
2. 將所有食材放入玻璃杯中，選擇「果汁」鍵。

▲▼ 流感,新冠肺炎,腸病毒,健康,環境,居家,清潔,高效家電,營養,Roborock,石頭科技吸拖洗地機,Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機。（圖／品牌提供）

▲▼超美型的Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機，可輕鬆將食材製成濃湯、果汁，一鍵清洗也相當方便！（圖／Giaretti珈樂堤提供）

▲▼ 流感,新冠肺炎,腸病毒,健康,環境,居家,清潔,高效家電,營養,Roborock,石頭科技吸拖洗地機,Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機。（圖／品牌提供）

程涵宇營養師建議，挑選營養調理機時，可優先選擇具備自動除菌、熱風烘乾及UV除菌功能的款式，例如Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機，不僅能輕鬆滿足營養補充需求，還可一鍵清洗，使用上更省心且無負擔。最後他也提醒，勤洗手、遵循政府建議接種疫苗等動作，同樣不可忽視。維持居家環境整潔其實不難，只要在家中備好高效率的清潔工具與家電，就能輕鬆完成各種家務，為自己和家人們營造安全健康的生活環境。

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