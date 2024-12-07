周杰倫演唱會RAP男舊片被挖出！4年前就唱過告白氣球　5萬歌迷灌爆

▲周杰倫演唱會正在進行，第二天的點歌環節，有名RAP男令歌迷感到不滿。（圖／杰威爾提供）



網搜小組／柯振中報導

天王周杰倫演唱會一票難求，每場都吸引大批歌迷朝聖，不過第2天的點歌環節當中，一名RAP男又點了一次〈告白氣球〉，並且大唱改編RAP，引起許多歌迷不滿。事後RAP男的YT頻道也被挖出，原來他4年前就已唱過〈告白氣球〉的RAP，目前該影片被大批歌迷灌爆。

本刊此前《RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審 起底是《星光2》選手》報導，這名RAP男疑似是曾參加過《超級星光大道2》的潘家鋭，過去曾與歌手周定緯等人合拍Cover影片。不過，這次周杰倫演唱會的第2天，周杰倫才剛唱完〈告白氣球〉不久，RAP男便又點了一次，引起許多歌迷不滿。

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事實上，潘家鋭過去曾經營YouTube頻道，4年前也有上傳加入RAP版本的〈告白氣球〉。如今影片再度被挖出，點閱瞬間衝到了5.5萬，不少歌迷在下方留言回應，「我很確定今天凌晨三點多，觀看次數還只有224次…網友有夠強」、「你可以不聽，但一定要請你的朋友來聽」、「前面就已經唱過告白氣球了，為了自己寫的RAP再點一次，真的浪費點歌環節」、「把演唱會當家宴了是不是」、「留言的人都比訂閱高了。」