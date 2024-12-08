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屏東鴨農控「音樂祭射遠燈」鴨群受驚死一堆　主辦方回應了

▲▼潮州鎮潮人祭射遠燈，鴨群嚇壞踩踏死一片，養殖戶氣炸。（圖／翻攝自臉書社團「屏東縣潮州鎮」）

▲潮人音樂祭射遠燈，鴨群嚇壞踩踏死傷一大片，養殖戶氣炸。（圖／翻攝自臉書社團「屏東縣潮州鎮」）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣潮州鎮7至8日舉辦「潮人音樂祭」，不過有附近的養殖戶投訴，音樂祭6日晚間彩排時使用高空遠燈，導致鴨子受驚出現應激，造成鴨群爆發踩踏死傷慘重。對此，潮人音樂祭主辦方7日表示，針對鴨農的抗議，他們感到非常抱歉，後續活動期間會停止使用遠燈。

鴨農7日上午在臉書社團「屏東縣潮州鎮」投訴，他們養殖的鴨子非常害怕高空遠燈，然而戎客船（音樂祭舉辦地點）那邊6日晚間試射燈光，已經造成很多鴨子受傷死亡，他們懇求主辦方改變一下燈光，但對方無法溝通，「真的是要等悲劇發生，才來檢討活動疏失嗎，請問大家，有法子可以救救鴨子嗎？」

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在原PO貼文發布後不久，潮人音樂祭主辦方隨即在臉書粉絲團回應，6日晚間的舞台燈光測試中，不慎使用了高空遠燈，導致鴨農們出現了嚴重的抗議，「我們對此感到非常抱歉，這並非我們的本意，亦非潮人祭的初衷」。

主辦方指出，經他們了解，潮州鎮近期才有婚禮活動使用高空燈光，導致附近的鴨農出現重大損失，「因此，我們決定接下來的2天活動中，全面禁止舞台燈光使用高空遠燈，展現我們對鴨農的尊重與支援」、「希望未來2天的活動能夠順利進行，也衷心祝福鴨農們生意興隆，六畜興旺」。

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