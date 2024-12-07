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罹癌教師胡碧珊「苦難成助人利器」　無悔幫弱勢生獲教育大愛獎

▲▼寶佳教育大愛獎今天頒獎，罹患癌症的國文教師胡碧珊，讓自己苦難成為助人利器，募款助弱勢生而獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲寶佳教育大愛獎今天頒獎，罹患癌症的國文教師胡碧珊（圖右），讓自己苦難成為助人利器，募款助弱勢生而獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

在新竹高商服務22年的國文專任教師胡碧珊，10年前罹患癌症，歷經5次手術、41次化放療才穩定病情，自己更有兩位特殊孩子，因為壓力大而有憂鬱與躁鬱症，但她仍無悔協助學生，募款幫助弱勢學生，她經歷的苦難更成為幫助別人利器，在今（7日）獲頒「寶佳教育大愛獎」。

為了向長期付出愛心，協助弱勢學生奮發向學或輔導行為偏差學生改過遷善的「大愛教師」，表達感恩之心與崇敬之意，黃昆輝教授教育基金會設置「寶佳教育大愛獎」，今年經過學校推薦，審核選出胡碧珊等12位大愛教師，並在今天舉行頒獎，每人獲頒20萬元，前教育部長潘文忠親自到場擔任頒獎人。

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今年12名教師獲獎事蹟都各有其特殊貢獻。其中擔任教師長達30年，在新竹高商任教22年的國文教師胡碧珊，10年前罹患癌症，歷經5次手術、8次化療、33次放療，在台大醫院住院25次後病情才穩定下來，而且自己還有兩個特殊孩子，因為壓力太大而罹患憂鬱與躁鬱症，但仍然無法阻擋她幫助弱勢學生的熱誠。

胡碧珊回憶說，一開始自己認真教學，但發覺這樣不夠，因為很多學生因為經濟問題或父母重病而無法專心課業，於是她募款幫助經濟弱勢學生，先從自己家人開始，接著教會姊妹、學生家長也慷慨解囊，要感謝上述這些人，自己也協助學生申請獎學金或急難救助金，還幫忙經濟弱勢學生用「家長會」帳戶取信捐款人進行對外募款。

新竹高商校長劉曉雯表示，印象最深刻是一名新住民家庭學生，父親因癌症住院開刀，祖母需要定期洗腎，僅靠祖父務農維生，母親則因意外過世，家中四個小孩立即陷入絕境。但胡老師立即到孩子家中訪視關切，爭取善心人士經濟協助，讓孩子無後顧之憂，並用陪伴將孩子從自責與憂鬱及自殘的心靈中解放出來，孩子後來考上國立科大，顯示胡老師不僅是經師，更是人師。

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝表示，獲獎的大愛教師們，長期默默奉獻愛心，不僅教導孩子奮發向上改過遷善，還協助家庭共同協力，輔導行為偏差子女，大愛老師做到以生命感動生命的教育志業，有高度教育熱誠，值得大家向大愛老師們表達敬意與感謝。

▲▼寶佳教育大愛獎今天頒獎，罹患癌症的國文教師胡碧珊，讓自己苦難成為助人利器，募款助弱勢生而獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲寶佳教育大愛獎今天頒獎，共有12人獲獎，包括前教育部長潘文忠（前排右四）、吳清基（前排左三）等人出席。（圖／記者許敏溶攝）

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