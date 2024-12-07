陳梅慧助打詐揪93億髒錢！洪孟楷曝「今年274億財損」比去年多3倍

▲陳梅慧車禍身亡，引發各種陰謀論之說 。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）



記者施怡妏／綜合報導

長年協助政府打詐的虛擬貨幣分析師陳梅慧在國道因追遭意外身亡，因她曾經突破創意私房、88會館等重大案件的金流，也讓這起車禍陰謀論四起。國民黨立委洪孟楷表示，這件事情太離奇，一定要調查清楚，此外，台灣的詐騙非常嚴重，今年已有274億元財損，比以往高出3倍。

由於陳梅慧屢屢協助警方破獲重大案件，其中最受矚目的是她曾助警方扣押詐騙集團93億贓款以及協助調查知名的88會館郭哲敏洗錢案等，讓這起死亡車禍陰謀論四起

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洪孟楷在政論節目《少康戰情室》指出，「這件事情確實太離奇」，不能僅視為單純的交通事故，應該仔細調查肇事駕駛的金流和通聯記錄，以釐清真相，「檢調能不能給國人真相，這是關鍵」，也還往生者一個公道。

關於打詐，洪孟楷直呼「台灣的詐騙真的嚴重到一個誇張的地步」，他向刑事警察局索取「108年至113年1-10月全般詐騙案件數據」，今年1到10月的財損已達274億元，相比過去幾年的數據，如111年73億2812萬3598元，以及112年88億7895萬3081元，竟然多了3倍，增幅驚人。

洪孟楷提出了2點質疑，首先，過去的數據是否被美化？否則為何今年的數字會突然暴增2至3倍？其次，這274億元的財損是有報案，並在刑事警察局登記的，「沒有登記的還有多少？」這些問題都需要進一步的調查和釐清，並加強對詐騙問題的重視與防範。

▼洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

