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變態主任性騷4女學生「給妳吃糖」摸下體　遭解聘終身不任用

▲台南地區一名高中學務主任被爆出私訊騷擾女學生、車內摸下體。（圖／人本基金會提供，下同）

▲台南地區一名高中學務主任被爆出私訊騷擾女學生、車內摸下體。（圖／人本基金會提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南地區一名公立高中學務主任，被爆出私下在補習班任教時，私訊騷擾女學生「要擦乳液」、「乖乖，再給妳糖吃喔」，甚至在車上碰觸女學生私密處，至今已有4人出面控訴，校方召開教評會調查後完成相關程序，將當事人解聘，且終身不得聘用。

據了解，人本基金會日前接獲投訴，該名主任為數學科老師，曾在某公立高中任教，之後轉任課程督學，3年前又回到這所高中，擔任學務主任，2013年至2018年曾在嘉義、新營與台南市區的補習班兼任數學老師，教學風格有趣、活潑，深受同學喜愛，但私底下被指控是個愛騷擾女學生的變態老師，而他2023年5月份還曾報名參加高中校長遴選。

根據女學生提供的對話紀錄，涉案人時不時會傳訊問在「幹嘛」、或提「要擦乳液」，得知少女可能不再上課，還會好意說「還是有空再幫妳家教！不收錢」，又曾經試圖想知道少女的身高體重、是否想吃糖、詢問要不要穿Cosplay的衣服等，搭訕意圖明顯。

▲台南地區一名高中學務主任被爆出私訊騷擾女學生、車內摸下體。（圖／人本基金會提供，下同）

不僅如此，涉案人在與女學生單獨相處、提問時，還會出手觸摸、捏胸，甚至開車載女學生時，會突然把車停在路邊，接著伸進對方衣服內摸胸、摸下體。

人本基金會與控訴的2名女學生進行訪談後，立即向涉案人任教的學校檢舉，人本懷疑還有更多受害人，因此在臉書PO文希望被害人出面，結果又有2名同樣在補習班遭伸狼爪的女子，向人本投訴。據了解，部分受害者雖然已結婚生子，遭性騷擾的過去，卻是心裡一直抹滅不掉的傷痕，因此決定站出來，捍衛自己的公道。

學校表示，事件爆發後學校啟動相關調查機制，同時通報教育部，調查屬實後除依法送辦，教評會完成調查也在日前走完程序，決議當事人解聘，且終身不得任用，相關資料也會依法通報讓各學校知悉查詢。

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