今大雪「東北季風」3地區有雨　週末增強北東整天涼

▲今天受到東北季風影響，大台北、宜花地區有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的大雪，受到東北季風影響，大台北、宜花地區有短暫陣雨。今晨最低溫在苗栗縣三灣鄉11.3度，週末東北季風再增強，低溫下探16度。

今天（6日）東北季風持續影響，水氣較多一些，迎風面大台北及宜、花地區雲量偏多，且局部有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續，有較大雨勢發生的機率，外出建議要攜帶雨具備用，而其他地區則維持晴到多雲的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約17-19度，局部仍有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，而白天高溫北部及宜、花地區為20-24度，其他地區則可來到26-29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物注意保暖；澎湖全天20-23度，金門17-22度，馬祖15-18度。

▲週末天氣。（圖／中央氣象署）

12/7(六)東北季風再增強，12/8(日)、12/9(一) 東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，其他地區早晚亦涼；12/7(六)、12/8(日)桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，12/9(一)水氣逐漸減少，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度:北部及東北部16-23度，中部16-26度，南部17-28度，東部18-23度，東南部18-25度；澎湖18-22度，金門14-21度，馬祖13-17度。