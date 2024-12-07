捷運站捕獲野生啦啦隊員！衆女神爲何都在「這」看板前打卡自拍？

▲甜美可愛的小蘿莉玖玖現場秀一字馬功底，擺出鐵衣招牌踢腿，架勢十足！

圖、文／逆水寒提供

「捷運站竟然變成啦啦隊女孩的網美打卡聖地？這到底是什麼操作！」最近，西門捷運站上演了一場真人版美照大放送。幾位超高人氣的啦啦隊員被捕捉到，手裡拿著手機對著某款遊戲的廣告瘋狂自拍，讓路過的粉絲紛紛駐足，記錄女孩們的火辣互動！

現場捕獲女神的照片被網友瘋傳，雅涵和霖霖竟然在西門站合體，還擺出各種甜美與嫵媚的POSE，對著《逆水寒》的廣告板狂按快門。甜美可愛的小蘿莉玖玖現場秀一字馬功底，擺出鐵衣招牌踢腿，架勢十足！有人大膽喊話：「舞台上看不到的熱辣POSE原來藏在這！」更有粉絲哭喊：「平常通勤搭捷運怎麼沒遇過這種天使場景！」

▲雅涵和霖霖竟然在西門站合體。

而她們在鏡頭前的身影，早已讓不少西門捷運的通勤族魂不守舍，甚至有網友打趣：「下班先去捷運站蹲點，說不定能撿到一位野生啦啦隊員！」、「我記得遊戲有六大流派，應該還有三位啦啦隊員的巧遇機會！」、「上班遊戲裡組啦啦隊、下班現實裡遇啦啦隊」這樣的熱度完全出乎意料，但其實她們是被年輕人都在玩的《逆水寒》吸引趕來應援。

西門捷運限定活動：熱辣福利等你來領！

讓今日不少路人大飽眼福的不僅是啦啦隊網美們，大家在現場還驚喜捕捉到一眾美帥人氣Coser。包括張又瑋、呱呱、班班、小泱、孤獨牙敗、小梅等明星Coser齊到場，穿著精心打造的人氣角色服裝，帶來多重驚喜活動，成為週末西門六號出口最熱打卡點！

▲西門町現場還驚喜捕捉到一眾美帥人氣Coser。

12月7日至12月8日每天13:00-18:00， 現場準備了限量大禮包，豐厚程度令人咂舌。包含7-11的實用禮品卡，還有可愛看板娘的三合一數據線、趣味滿滿的師兄師姐搖搖樂，以及設計感十足的冰箱貼小物。每一樣禮物都充滿《逆水寒》的獨家心意，讓人直呼超值！

▲《逆水寒》準備了限量大禮包。

值得一提的是，想拿到逆水寒禮包並不難。現場粉絲只需完成三項簡單任務之一，無論是【下載】《逆水寒》體驗遊戲魅力，還是【與Coser合影】並分享到社群，或是在APP商店【留下五星好評】，都能輕鬆兌換禮物！活動一出，社群上早已被玩家們曬出的自拍照刷屏，網友們紛紛留言：「這週末西門捷運必去！」

武俠開放世界於西門限時展演中：https://youtu.be/ucPFD5o-t7A

《逆水寒》這款不肝不課的遊戲本身更是話題滿滿，不同於過往的傳統MMORPG，33元就能買一套絕美skin！更多的外觀甚至是透過遊玩免費獲取。它還是首款品質達到3A的開放世界手遊作品！遊戲內精緻的捏臉系統、多樣的社交與休閒玩法，以及讓人欲罷不能的PVP對決與副本，和超高自由度的外觀自定義，都讓玩家們愛不釋手。難怪啦啦隊女孩們與Coser們也忍不住上手，呼籲：「回家來逆水寒偶遇」《逆水寒》攜手男女神們用一次又一次的驚喜活動，不斷引領遊戲話題熱度。如果你也不想錯過與Coser偶遇甚至組隊的驚喜，或是想親手抱回限量禮包，12月的週末，一定要到西門捷運站走上一遭！也別忘了下載遊戲體驗會呼吸的江湖。

▲即日起到12月底台北西門町捷運站的逆水寒「江湖」持續開放。

