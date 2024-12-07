　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷運站捕獲野生啦啦隊員！衆女神爲何都在「這」看板前打卡自拍？

▲▼逆水寒,啦啦隊員,西門捷運站。（圖／逆水寒提供）

▲甜美可愛的小蘿莉玖玖現場秀一字馬功底，擺出鐵衣招牌踢腿，架勢十足！

圖、文／逆水寒提供

「捷運站竟然變成啦啦隊女孩的網美打卡聖地？這到底是什麼操作！」最近，西門捷運站上演了一場真人版美照大放送。幾位超高人氣的啦啦隊員被捕捉到，手裡拿著手機對著某款遊戲的廣告瘋狂自拍，讓路過的粉絲紛紛駐足，記錄女孩們的火辣互動！

現場捕獲女神的照片被網友瘋傳，雅涵和霖霖竟然在西門站合體，還擺出各種甜美與嫵媚的POSE，對著《逆水寒》的廣告板狂按快門。甜美可愛的小蘿莉玖玖現場秀一字馬功底，擺出鐵衣招牌踢腿，架勢十足！有人大膽喊話：「舞台上看不到的熱辣POSE原來藏在這！」更有粉絲哭喊：「平常通勤搭捷運怎麼沒遇過這種天使場景！」

▲▼逆水寒,啦啦隊員,西門捷運站。（圖／逆水寒提供）

▲雅涵和霖霖竟然在西門站合體。

而她們在鏡頭前的身影，早已讓不少西門捷運的通勤族魂不守舍，甚至有網友打趣：「下班先去捷運站蹲點，說不定能撿到一位野生啦啦隊員！」、「我記得遊戲有六大流派，應該還有三位啦啦隊員的巧遇機會！」、「上班遊戲裡組啦啦隊、下班現實裡遇啦啦隊」這樣的熱度完全出乎意料，但其實她們是被年輕人都在玩的《逆水寒》吸引趕來應援。

西門捷運限定活動：熱辣福利等你來領！

讓今日不少路人大飽眼福的不僅是啦啦隊網美們，大家在現場還驚喜捕捉到一眾美帥人氣Coser。包括張又瑋、呱呱、班班、小泱、孤獨牙敗、小梅等明星Coser齊到場，穿著精心打造的人氣角色服裝，帶來多重驚喜活動，成為週末西門六號出口最熱打卡點！

▲▼逆水寒,啦啦隊員,西門捷運站。（圖／逆水寒提供）

▲西門町現場還驚喜捕捉到一眾美帥人氣Coser。

12月7日至12月8日每天13:00-18:00， 現場準備了限量大禮包，豐厚程度令人咂舌。包含7-11的實用禮品卡，還有可愛看板娘的三合一數據線、趣味滿滿的師兄師姐搖搖樂，以及設計感十足的冰箱貼小物。每一樣禮物都充滿《逆水寒》的獨家心意，讓人直呼超值！

▲▼逆水寒,啦啦隊員,西門捷運站。（圖／逆水寒提供）

▲《逆水寒》準備了限量大禮包。

值得一提的是，想拿到逆水寒禮包並不難。現場粉絲只需完成三項簡單任務之一，無論是【下載】《逆水寒》體驗遊戲魅力，還是【與Coser合影】並分享到社群，或是在APP商店【留下五星好評】，都能輕鬆兌換禮物！活動一出，社群上早已被玩家們曬出的自拍照刷屏，網友們紛紛留言：「這週末西門捷運必去！」

武俠開放世界於西門限時展演中：https://youtu.be/ucPFD5o-t7A

《逆水寒》這款不肝不課的遊戲本身更是話題滿滿，不同於過往的傳統MMORPG，33元就能買一套絕美skin！更多的外觀甚至是透過遊玩免費獲取。它還是首款品質達到3A的開放世界手遊作品！遊戲內精緻的捏臉系統、多樣的社交與休閒玩法，以及讓人欲罷不能的PVP對決與副本，和超高自由度的外觀自定義，都讓玩家們愛不釋手。難怪啦啦隊女孩們與Coser們也忍不住上手，呼籲：「回家來逆水寒偶遇」《逆水寒》攜手男女神們用一次又一次的驚喜活動，不斷引領遊戲話題熱度。如果你也不想錯過與Coser偶遇甚至組隊的驚喜，或是想親手抱回限量禮包，12月的週末，一定要到西門捷運站走上一遭！也別忘了下載遊戲體驗會呼吸的江湖。

▲▼逆水寒,啦啦隊員,西門捷運站。（圖／逆水寒提供）

▲即日起到12月底台北西門町捷運站的逆水寒「江湖」持續開放。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高群驚傳濺血意外！　倒臥賣場差點「人生登出」
沒在用載具！她結帳時「好友拿手機給店員刷」　一票看傻：白目
幕後／傅崐萁保證「小妹妹聽叔叔的」卻突襲　綠抓一舉動識破
怒轟吳沛憶不配當立委！　陳玉珍：24小時內不道歉就提告
快訊／王齊麟公開求婚照！「小三」突現身　他笑：我兩個都愛
周末北台灣濕涼　下波冷空氣更強「急凍10度」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊戲鉅作登場！《逆水寒》震撼打造西門「痛」町　斐棋、雅涵人氣啦啦隊女孩狐狸搖熱舞應援

女友前任大很多！被讚「大小剛剛好」他自卑了　妹子們反點頭

罹癌教師胡碧珊「苦難成助人利器」　無悔幫弱勢生獲教育大愛獎

中獎發票「模糊、毀損怎麼辦？」　財政部2招救回

周末3地甩雨「低溫探13度」　下周四再一波大降溫　

沒在用載具！她結帳時「好友拿手機給店員刷」　一票看傻：白目

陳梅慧助打詐揪93億髒錢！洪孟楷曝「今年274億財損」比去年多3倍

高喊討公道！媒體人慟：台灣保護不了陳梅慧「是台灣的悲哀」

捷運站捕獲野生啦啦隊員！衆女神爲何都在「這」看板前打卡自拍？

中華郵政打造麟洋配專屬「金牌郵筒」　王齊麟：繼續為台爭光

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

女友前任大很多！被讚「大小剛剛好」他自卑了　妹子們反點頭

罹癌教師胡碧珊「苦難成助人利器」　無悔幫弱勢生獲教育大愛獎

中獎發票「模糊、毀損怎麼辦？」　財政部2招救回

周末3地甩雨「低溫探13度」　下周四再一波大降溫　

沒在用載具！她結帳時「好友拿手機給店員刷」　一票看傻：白目

陳梅慧助打詐揪93億髒錢！洪孟楷曝「今年274億財損」比去年多3倍

高喊討公道！媒體人慟：台灣保護不了陳梅慧「是台灣的悲哀」

捷運站捕獲野生啦啦隊員！衆女神爲何都在「這」看板前打卡自拍？

中華郵政打造麟洋配專屬「金牌郵筒」　王齊麟：繼續為台爭光

「宇宙無敵」張政禹回母校謝栽培　捐10萬盼學弟比賽吃好點

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

扮188cm實習檢察官！騙女送8支iPhone　惡男長相曝光...她超崩潰

中山美穗傳接新劇「已拍完一部份」　隔3年回歸竟成遺作

網傳精神科護師「日忙1.5小時超涼」　學會駁斥：扭曲詆毀專業

「八點檔男星」高群驚傳濺血意外！　倒臥賣場差點「人生登出」

尹錫悅危險！　美學者憂：恐為維持權力「挑釁北韓」

車銀優「高顏值親弟」節目驚喜露臉！　學霸身份被翻出

總統大選重來！疑俄國干預選舉　羅馬尼亞法院裁定投票結果無效

南韓戒嚴後一團亂！學餐人員抗議低薪罷工　孩童「啃麵包」吃不飽

尹錫悅彈劾案若被否決　在野黨誓言「馬上重提」直到通過為止

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

周杰倫演唱會Day2「大巨蛋變水樂園」　歌迷自嘲

又一間「鼎王麻辣鍋」熄燈！北部僅剩3間店

周杰倫演唱會「假票內幕」　內行人：你只是比較幸運

林書豪嘆「大家笑我」　周杰倫1句話安慰被嗆爆

免爬下水道！　大巨蛋1處可聽「周杰倫」

陳梅慧自學反詐　他曝曾救援詐團豬仔

日本南海海槽恐爆規模8巨震！專家揭機率80%　4地區留意大海嘯

沒在用載具！她結帳時「友拿手機給店員刷」

唱《擱淺》被讚「比周杰倫好聽」！釣出本尊回應

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

陳梅慧今年願望「幫受害者追錢」他感嘆

更多熱門

相關新聞

遊戲鉅作登場！《逆水寒》震撼打造西門「痛」町

遊戲鉅作登場！《逆水寒》震撼打造西門「痛」町

全新開放世界MMO遊戲《逆水寒》正式上市，12月1日起不僅豪橫包下整座西門町及出動大型LED車，靈感打造出以遊戲中的絕美風景、熱門角色、玩家作品等元素為主題的《逆水寒》「痛」站！更現場頒發「預約頭獎100萬台幣」給幸運玩家。

《逆水寒》公測榮登台港澳榜第一

《逆水寒》公測榮登台港澳榜第一

《逆水寒》必玩3大理由公開

《逆水寒》必玩3大理由公開

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

《逆水寒》承諾絕無繁中特別版

《逆水寒》承諾絕無繁中特別版

關鍵字：

逆水寒啦啦隊員西門捷運站

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」　爆粗口點名她：為什麼有票

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面