遊戲鉅作登場！《逆水寒》震撼打造西門「痛」町　斐棋、雅涵人氣啦啦隊女孩狐狸搖熱舞應援

▲逆水寒震撼打造西門「痛」町主題捷運站。

圖、文／逆水寒提供

全新開放世界MMO遊戲《逆水寒》正式上市，12月1日起不僅豪橫包下整座西門町及出動大型LED車，靈感打造出以遊戲中的絕美風景、熱門角色、玩家作品等元素為主題的《逆水寒》「痛」站！更現場頒發「預約頭獎100萬台幣」給幸運玩家。

▲逆水寒在西門町頒發百萬預約頭獎給幸運玩家。

充滿濃厚江湖氣息的沉浸式空間，瞬間成為城市熱點。除了美型人物和場景畫面，《逆水寒》成爲了首次讓玩家的創意投稿登上大螢幕的廠商，反差十足的玩家作品吸引無數民眾駐足拍照打卡。更讓人驚喜的是人氣啦啦隊小師妹的公測應援活動，六位女神以時下最夯的「逆水寒狐狸搖」性感舞應援，並穿上特製結合遊戲門派的啦啦隊服，將遊戲中角色的熱辣舞姿完美在現實中復刻，Tiktok掀起熱潮，創下百萬觀看。

西門「會呼吸的江湖」打卡聖地回應玩家期待 ，醜臉作品西門出道 ，「笑」果十足！

為了展現核心精神「會呼吸的江湖」和強勁遊戲畫質優勢，《逆水寒》團隊將初入遊戲就能領略的三清山美景带入了西門町捷運站。該設計也體現了遊戲的定位，希望玩家能夠在繁雜喧囂的都市生活中尋得純淨自由的一隅，邀玩家在都市中深呼吸、放慢腳步。沉浸式的影音畫面當然也必不可少，當一幕幕壯麗山河和刀光劍影的江湖畫面輪番播放時，宛如將整個江湖搬進了現實，讓每位乘客沉浸於這片武俠世界中。

▲即日起到12月底台北西門町捷運站的逆水寒「江湖」持續開放。

▲西門站成逆水寒「會呼吸的江湖」打卡聖地。

▲逆水寒創意廣告連西門站廁所也不放過。

廣告中最吸睛的部分，是專為玩家打造的「預捏臉作品展區」。這次展出的60位「玩家預捏臉」作品，是經由投稿活動比賽甄選出的傑作，每一個角色都擁有鮮明個性，完美展現了《逆水寒》強大的捏臉功能。捏臉作品被放置於廣告牆上，《逆水寒》為熱愛創作的玩家提供了一次「上電視」的機會，不少路人因藏在一眾帥美角色中的「惡搞臉蛋」而停下腳步，紛紛拍照打卡，「笑」果十足。

▲逆水寒玩家醜臉作品西門出道 ，「笑」果十足。

人氣啦啦隊女孩元氣應援 帶來時下最夯的「逆水寒狐狸搖」性感熱舞

狐狸搖舞蹈全網瘋傳

不只如此，六位人氣啦啦隊成員化身小師妹熱辣應援逆水寒，分別對應遊戲中的六大流派，帶來年輕人最夯的「逆水寒狐狸搖」性感熱舞，隱隱還有些較勁意味！在TikTok狐狸搖舞蹈挑戰中掀起一陣炫風。

「霖霖」用靈動魅惑的舞姿詮釋九靈門派的紫色神秘；「玖玖」則以元氣與力量化身黑金鐵衣的堅強嬌憨；「雅涵」散發出血河的黑紅颯爽與霸氣；「小迪（洗迪琦）」用清爽與俐落重現神相的仙氣風采；「斐棋」展現御姐風範並演繹了碎夢門派的帥氣與深沉；「寶兒」將素問的溫柔可愛用療癒的薄荷綠表達得淋漓盡致。

《逆水寒》改造西門町為「痛」町的嘗試及啦啦隊師妹天團應援活動，不僅是上市的一次盛大亮相，更是品牌融入年輕群體潮流文化的有趣嘗試。即日起到12月底台北西門町捷運站的這片「江湖」持續開放，12月7日至12月8日在西門六號出口將舉辦第二波下載遊戲領好禮活動，等待每位心懷好奇的玩家前來探索。或者立即下載《逆水寒》，開啟你自由探索之旅，真正體驗「會呼吸的江湖」！