　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊戲鉅作登場！《逆水寒》震撼打造西門「痛」町　斐棋、雅涵人氣啦啦隊女孩狐狸搖熱舞應援

▲▼遊戲,逆水寒,西門町,啦啦隊,狐狸搖,MMO。（圖／業者提供）

▲逆水寒震撼打造西門「痛」町主題捷運站。

圖、文／逆水寒提供

全新開放世界MMO遊戲《逆水寒》正式上市，12月1日起不僅豪橫包下整座西門町及出動大型LED車，靈感打造出以遊戲中的絕美風景、熱門角色、玩家作品等元素為主題的《逆水寒》「痛」站！更現場頒發「預約頭獎100萬台幣」給幸運玩家。

▲▼遊戲,逆水寒,西門町,啦啦隊,狐狸搖,MMO。（圖／業者提供）

▲逆水寒在西門町頒發百萬預約頭獎給幸運玩家。

充滿濃厚江湖氣息的沉浸式空間，瞬間成為城市熱點。除了美型人物和場景畫面，《逆水寒》成爲了首次讓玩家的創意投稿登上大螢幕的廠商，反差十足的玩家作品吸引無數民眾駐足拍照打卡。更讓人驚喜的是人氣啦啦隊小師妹的公測應援活動，六位女神以時下最夯的「逆水寒狐狸搖」性感舞應援，並穿上特製結合遊戲門派的啦啦隊服，將遊戲中角色的熱辣舞姿完美在現實中復刻，Tiktok掀起熱潮，創下百萬觀看。

西門「會呼吸的江湖」打卡聖地回應玩家期待 ，醜臉作品西門出道 ，「笑」果十足！

為了展現核心精神「會呼吸的江湖」和強勁遊戲畫質優勢，《逆水寒》團隊將初入遊戲就能領略的三清山美景带入了西門町捷運站。該設計也體現了遊戲的定位，希望玩家能夠在繁雜喧囂的都市生活中尋得純淨自由的一隅，邀玩家在都市中深呼吸、放慢腳步。沉浸式的影音畫面當然也必不可少，當一幕幕壯麗山河和刀光劍影的江湖畫面輪番播放時，宛如將整個江湖搬進了現實，讓每位乘客沉浸於這片武俠世界中。

▲▼遊戲,逆水寒,西門町,啦啦隊,狐狸搖,MMO。（圖／業者提供）

▲即日起到12月底台北西門町捷運站的逆水寒「江湖」持續開放。

▲▼遊戲,逆水寒,西門町,啦啦隊,狐狸搖,MMO。（圖／業者提供）

▲西門站成逆水寒「會呼吸的江湖」打卡聖地。

▲▼遊戲,逆水寒,西門町,啦啦隊,狐狸搖,MMO。（圖／業者提供）

▲逆水寒創意廣告連西門站廁所也不放過。

廣告中最吸睛的部分，是專為玩家打造的「預捏臉作品展區」。這次展出的60位「玩家預捏臉」作品，是經由投稿活動比賽甄選出的傑作，每一個角色都擁有鮮明個性，完美展現了《逆水寒》強大的捏臉功能。捏臉作品被放置於廣告牆上，《逆水寒》為熱愛創作的玩家提供了一次「上電視」的機會，不少路人因藏在一眾帥美角色中的「惡搞臉蛋」而停下腳步，紛紛拍照打卡，「笑」果十足。

▲▼遊戲,逆水寒,西門町,啦啦隊,狐狸搖,MMO。（圖／業者提供）

▲逆水寒玩家醜臉作品西門出道 ，「笑」果十足。

人氣啦啦隊女孩元氣應援　帶來時下最夯的「逆水寒狐狸搖」性感熱舞

狐狸搖舞蹈全網瘋傳

不只如此，六位人氣啦啦隊成員化身小師妹熱辣應援逆水寒，分別對應遊戲中的六大流派，帶來年輕人最夯的「逆水寒狐狸搖」性感熱舞，隱隱還有些較勁意味！在TikTok狐狸搖舞蹈挑戰中掀起一陣炫風。

「霖霖」用靈動魅惑的舞姿詮釋九靈門派的紫色神秘；「玖玖」則以元氣與力量化身黑金鐵衣的堅強嬌憨；「雅涵」散發出血河的黑紅颯爽與霸氣；「小迪（洗迪琦）」用清爽與俐落重現神相的仙氣風采；「斐棋」展現御姐風範並演繹了碎夢門派的帥氣與深沉；「寶兒」將素問的溫柔可愛用療癒的薄荷綠表達得淋漓盡致。

《逆水寒》改造西門町為「痛」町的嘗試及啦啦隊師妹天團應援活動，不僅是上市的一次盛大亮相，更是品牌融入年輕群體潮流文化的有趣嘗試。即日起到12月底台北西門町捷運站的這片「江湖」持續開放，12月7日至12月8日在西門六號出口將舉辦第二波下載遊戲領好禮活動，等待每位心懷好奇的玩家前來探索。或者立即下載《逆水寒》，開啟你自由探索之旅，真正體驗「會呼吸的江湖」！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃子韜、徐藝洋結婚領證了！
好天氣沒了！明起雨灌北台灣「3地警戒」
快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈
遭黑道硬塞10萬塊！周思齊揭「假球案」內幕
女護專生探視臥病阿嬤　半路遇死劫奪命畫面曝
北市3路段明日管制！範圍曝光
快訊／檢察長大調動！24名入圍名單出爐
社區普渡變全武行　兩婦互嗆「破X」大打出手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈　在地人：好不容易熬過疫情

ETtoday「死刑」專題入圍曾虛白新聞獎　評審：給我們很多具體資訊

超商關東煮驚見「神級醬料」！台中人一看秒懂：那是我們的血

「把路讓給人」宣導片上線　交長赴台中稽查大客車停讓

提前預熱綠美圖文化氛圍！台中市立美術館「草地上的美術課」登場

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

見一桌好菜！她大誇「你這道涼拌菜最好吃」　婆婆吐1句空氣凝結了

同事「主動買台式馬卡龍」一盒收200！真相太衝擊：被人性上一課

陳澄波〈玉山積雪〉不只是遺作　特展8件作品藏「台灣自然密碼」

學團批「請身心假就沒全勤」　教育部允諾：研議是否脫鉤處理

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈　在地人：好不容易熬過疫情

ETtoday「死刑」專題入圍曾虛白新聞獎　評審：給我們很多具體資訊

超商關東煮驚見「神級醬料」！台中人一看秒懂：那是我們的血

「把路讓給人」宣導片上線　交長赴台中稽查大客車停讓

提前預熱綠美圖文化氛圍！台中市立美術館「草地上的美術課」登場

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

見一桌好菜！她大誇「你這道涼拌菜最好吃」　婆婆吐1句空氣凝結了

同事「主動買台式馬卡龍」一盒收200！真相太衝擊：被人性上一課

陳澄波〈玉山積雪〉不只是遺作　特展8件作品藏「台灣自然密碼」

學團批「請身心假就沒全勤」　教育部允諾：研議是否脫鉤處理

狂！「競技疊杯亞錦賽」台灣奪48金　13歲少女手速刷新世界紀錄

黃子韜、徐藝洋結婚領證了！　曬登記照樂喊：目標已達成

尿出「3種尿」是警訊！醫：喝很多水都沒用快就醫

不只陳傑憲是摩羯座！周杰倫、李李仁　3男星也是寵妻魔人代表

旅客注意！荷蘭12／9起實施境管　跨越德、比需查驗護照

快訊／新北「唯一二輪戲院」再傳熄燈　在地人：好不容易熬過疫情

奪命畫面曝！打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

Uber Eats請吃詹記火鍋！1人中獎10人同行　還送免費鴨血、豆腐

新竹薇閣經營17年「宣布熄燈」！最後營業時間曝　網嘆：感謝照顧

ETtoday「死刑」專題入圍曾虛白新聞獎　評審：給我們很多具體資訊

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

生活熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

今午後轉雨！　下最大地區曝

合歡山塞爆武嶺變夜市！民眾笑：吸血鬼聚會

明午後水氣增雨區3階段變化　周五東北季風增強「雨區擴大」

「大家都在講陳傑憲」　律師點名感謝「他」打開氣勢

LINE「已建立ID」可以改？用戶曝方法

家正婦想送禮物！「林家正提1要求」　球迷讚翻

自助餐4塊排骨80元！店家：嫌貴也沒法

「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝！陳傑憲：我害了你們

中華隊「戰術手腕」曝光？蔡其昌：不是家正的手手

奪冠想起2013年WBC？「王建民1句話」球迷哭了

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」

更多熱門

相關新聞

台北1景點「沒什麼好逛的」！網懂：年輕人超愛去

台北1景點「沒什麼好逛的」！網懂：年輕人超愛去

「西門町為什麼一直人山人海的？」一名網友疑惑直呼，很多商圈都有電影院與UNIQLO，但為何每到假日西門町就擠爆人潮，「明明也沒什麼好逛的，餐廳也沒什麼特別的」，讓他感到不解，「一堆人是去做什麼的？」文章曝光後，網友直呼「年輕的人很多」、「因為李多慧介紹的，韓國人當然會去！」

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

國泰藝能大賞「搭建圓夢舞台」　打破上司員工界線、激發凝聚力

國泰藝能大賞「搭建圓夢舞台」　打破上司員工界線、激發凝聚力

台式應援圈粉！日網友神搜齊中華隊應援曲

台式應援圈粉！日網友神搜齊中華隊應援曲

日媒讚台灣球迷守規矩！還有天才招數

日媒讚台灣球迷守規矩！還有天才招數

關鍵字：

遊戲逆水寒西門町啦啦隊狐狸搖MMO

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」

女兒出道！　AV女優引退了　

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

B群「最佳服用時機」成分是關鍵！她點名1種不要睡前吃

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面