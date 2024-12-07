　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

砸萬元拍婚紗！新娘驚見相簿「出現第三者」崩潰了：剩4天結婚

▲大陸一對新人拿到婚紗相簿後，竟驚見裡面夾雜著「其他對新人」的婚紗照。（圖／擷取自微博）

文／CTWANT

結婚是人生中的一大重要里程碑，新人會邀請親朋好友出席婚宴，共享這份因愛結合的喜悅，而宴客當天，新人也會在現場擺放幸福的婚紗照供賓客觀賞，但大陸就有一對準夫妻收到婚紗相簿後，竟發現照片出現「陌生男女」，讓這對新人超傻眼。

根據陸媒報導，大陸內蒙古烏蘭浩特市一對新人近日即將完成終身大事，2人花了4000元人民幣（約新台幣1.7萬元）拍攝婚紗照，怎料事後收到婚紗相簿後，竟驚見裡面夾雜著「其他對新人」的照片。

從新娘曬出的照片中可見，當中有2張照片不是她和未婚夫的合照，而是另一名女子的個人婚紗照，以及該女子與其丈夫的婚紗合影。

對此，苦主新娘表示，距離婚宴當天僅剩4天，雖然婚紗公司已立即請廠商重新趕工製作，也願意贈送個人寫真或孕婦照當作賠禮，但她仍無法接受業者出這樣一個大包，氣憤直呼「婚紗照都能出現這種情況，試問誰還敢去找他？」

消息曝光後，引起網友熱議，「還好有發現，要不然就尷尬了」、「婚紗照有他人，怎麼能如此粗心？」、「關鍵時刻掉鏈子」、「告訴我是哪家，我避雷」、「這廠商不能要了！」。

延伸閱讀
22歲網美在85歲男友病床邊熱舞　她嗨喊將獲遺產還暗示要「提前讓他升天」
好市多賣名牌風衣售價近7萬　隨意堆放會員驚呼：像一件700
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」
西門町美食再少一家　47年老字號悄歇業
還在等「雙J合體」？周杰倫剩2場…蔡依林、林俊傑行蹤曝
梁朝偉「15歲輟學」　62歲連拿兩個博士學位
%%老闆生子！台南女員工上位「變2家公司老闆」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

新華社：中國政府負債率僅67.5%　中央財政仍有舉債空間

陸女網紅模仿吳艷妮開直播　打賞就表演經典「單手指天」

陸公民在蒙古被綁架1死1傷　嫌犯也是大陸人

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

TikTok告訴被駁回　字節跳動內部人士：還會上訴

陸政府採購擬對國產品優惠20%　專家：外資企業在陸生產也算

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

新華社：中國政府負債率僅67.5%　中央財政仍有舉債空間

陸女網紅模仿吳艷妮開直播　打賞就表演經典「單手指天」

陸公民在蒙古被綁架1死1傷　嫌犯也是大陸人

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

TikTok告訴被駁回　字節跳動內部人士：還會上訴

陸政府採購擬對國產品優惠20%　專家：外資企業在陸生產也算

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

玩皮你比不過BOTTEGA VENETA　傳Matthieu Blazy將接下CHANEL創意總監

中山美穗遭疑喝酒後泡澡出意外！　解剖查死因需2天…葬禮進度曝

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

獨／樂天前領隊有新工作了！他親曝「地表最正啦啦隊」未來動向

蘇黎世郊區舊城漫遊！開箱萊茵河神秘堡壘　街上古老凸窗爭奇鬥艷

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

假姪女開火鍋店缺資金！　桃園警2通電話破詐騙老招

餐廳年營收10億！ 「餐飲大亨」阿緯爆被妻弄痛失經營權

雪碧整形上癮「恐怖現況曝光」！　後遺症超崩潰：眼睛閉不起來

花百萬辦共識營遭爆「豪華旅遊團」　台鐵董座澄清：絕無旅遊行程

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒被熱湯澆淋

陸國台辦稱「中國台北隊」沒問題　陸委會反擊

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈

侶動漫商場活春宮　陸網：被蛇咬？

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

30歲男連吃7天漢堡…抽出「牛奶血」

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

女網紅模仿吳艷妮直播　打賞就單手指天

更多熱門

相關新聞

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

YouTuber 家寧近日開設新頻道「秘月期POPOO」，並於25日上傳首支影片「有話要說！噓！」，僅僅兩天內便累積了81萬觀看數。然而，然而，這支影片卻引發大量網友熱議，認為家寧的語調和發言內容極為詭異，宛如邪教；甚至還有人質疑「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」對此，家寧則正面回應該網友：「你可以去試試看。」

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃

何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃

未婚夫「婚紗照用iPhone拍」她決定：不嫁了！

未婚夫「婚紗照用iPhone拍」她決定：不嫁了！

可以講話、滑手機！科大「上課神規」瘋傳　網笑：夠狠

可以講話、滑手機！科大「上課神規」瘋傳　網笑：夠狠

關鍵字：

婚紗照大陸新人驚人照片婚禮危機網友熱議

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」　爆粗口點名她：為什麼有票

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面