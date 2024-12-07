砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

▲大陸一對新人拿到婚紗相簿後，竟驚見裡面夾雜著「其他對新人」的婚紗照。（圖／擷取自微博）

文／CTWANT

結婚是人生中的一大重要里程碑，新人會邀請親朋好友出席婚宴，共享這份因愛結合的喜悅，而宴客當天，新人也會在現場擺放幸福的婚紗照供賓客觀賞，但大陸就有一對準夫妻收到婚紗相簿後，竟發現照片出現「陌生男女」，讓這對新人超傻眼。

根據陸媒報導，大陸內蒙古烏蘭浩特市一對新人近日即將完成終身大事，2人花了4000元人民幣（約新台幣1.7萬元）拍攝婚紗照，怎料事後收到婚紗相簿後，竟驚見裡面夾雜著「其他對新人」的照片。

從新娘曬出的照片中可見，當中有2張照片不是她和未婚夫的合照，而是另一名女子的個人婚紗照，以及該女子與其丈夫的婚紗合影。

對此，苦主新娘表示，距離婚宴當天僅剩4天，雖然婚紗公司已立即請廠商重新趕工製作，也願意贈送個人寫真或孕婦照當作賠禮，但她仍無法接受業者出這樣一個大包，氣憤直呼「婚紗照都能出現這種情況，試問誰還敢去找他？」

消息曝光後，引起網友熱議，「還好有發現，要不然就尷尬了」、「婚紗照有他人，怎麼能如此粗心？」、「關鍵時刻掉鏈子」、「告訴我是哪家，我避雷」、「這廠商不能要了！」。

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