網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

▲家寧新頻道「秘月期POPOO」兩天內吸引81萬觀看數，網友感到毛骨悚然。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

記者邱晟軒／綜合報導

YouTuber 家寧近日開設新頻道「秘月期POPOO」，並於25日上傳首支影片「有話要說！噓！」，僅僅兩天內便累積了81萬觀看數。然而，這支影片卻引發大量網友熱議，認為家寧的語調和發言內容極為詭異，宛如邪教；甚至還有人質疑「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」對此，家寧則正面回應該網友：「你可以去試試看。」

家寧25日在新頻道「秘月期POPOO」發布第一支新影片，長度才1分07秒，卻讓人看了摸不著頭緒。家寧在這支影片中表示：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道」、「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇」，最後呼籲觀眾按讚、訂閱她的新頻道。

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不少觀眾看完影片後表示一頭霧水，認為整支影片無論是內容還是家寧的講話方式，都讓人滿頭問號、甚至感到毛骨悚然。有網友留言表示，「這什麼邪教影片？看了都雞皮疙瘩了」、「超毛，有夠恐怖，真的是要遠離邪教」、「超可怕的，整部影片都覺得人很不對勁，到底發生什麼事情了啊」、「2024最佳恐怖片」。

針對這些質疑和抨擊，家寧大多僅以愛心表情符號回覆。然而，當一名網友留言質疑「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」家寧則正面回應：「你可以去試試看。」

▼網友質疑「在台灣邪教不能被舉報嗎？」家寧也正面回應：你可以去試試看。（圖／翻攝 【秘月期POPOO】）