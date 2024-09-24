未婚夫「婚紗照用iPhone拍就好」　她傻眼決定：不嫁了！

▲有網友提到跟前男友討論婚事後，因種種狀況讓她傻眼，最後決定「不嫁了！」（示意圖，取自pexels）



圖文／鏡週刊

情侶從交往到準備進入結婚階段時，可能會因準備婚禮細節而發生爭執，甚至搞到分手、不歡而散等狀況。23日有位網友在網路論壇po文，提到雙方討論婚事時發生的各種鳥事，男友還提出婚紗照要請朋友用iPhone拍就好，種種狀況讓原po傻眼，最後決定「不嫁了！」

有位原本準備要結婚的網友，她今於網路「Dcard」網路論壇po文，提到跟前男友在一起5年，2人日前開始商討婚事，她的爸媽透露會收小聘，結果男方卻不滿表示，質疑女方家是在賣女兒嗎？「為什麼要聘金」。此舉讓原po不滿表示，爸媽沒有為難前男友，「6~8萬的金額並沒有很大，你買iPhone我怎麼沒見你該。」

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原po後來又提到，前男友嫌棄在南部辦流水席，不過當得知她父母會買一台新車當嫁妝時，竟每天提到特斯拉、賓士等等高級品牌，讓原po更加傻眼，「我爸媽收聘金你說我們家賣女兒，我爸媽買給我的車你在那邊高潮什麼？」

除了上述種種鳥事，原po更透露拍婚紗的事件，前男友竟提議，請朋友用iPhone拍幾張照片洗出來就好，讓原po無奈反問，「我是不是要拿蚊帳當婚紗」。最後，原po認為還沒結婚，前男友就把她家算計得明明白白，自己後來決定「不嫁了！」也跟自己的父母說明此事，「我寧願繼續單身，也絕對不讓任何人把算盤打在我父母身上。」

該篇po文曝光後，引起許多網友湧入留言，「這樣的人還能交往5年，過程中都沒其他問題嗎？」「南部人來給妳撐腰了 流水席超讚好嗎????」「婚前照妖鏡，成功召喚出無敵爛妖」「支持你的決定，我覺得男方家庭真的算有點精。」



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