　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄玉蘭花婆婆當街被兒虐！拳打腳踢狂踹頭　畫面惹網怒

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名71歲黃姓婆婆經常在三民區賣玉蘭花，今年兒子當街毆打她而鬧上新聞，沒想到今天兒子酒後向她討錢不成，又當著許多路人面前對媽媽拳打腳踢，不少熱心民眾在場勸阻。警方獲報後趕抵現場處置，並將男子壓制在地，後續將依傷害罪嫌函送偵辦，並通報家防中心關懷。

▲▼玉蘭花婆婆當街被兒狂踹頭。（圖／吉娃娃大統領提供）

▲玉蘭花婆婆當街被兒狂踹頭。（圖／吉娃娃大統領提供）

有網友今日在社群threads發文，影片內容錄下自由路、同盟路口賣玉蘭花阿婆的「家事日常」，畫面中錄下，穿著綠色格子外套的男子情緒激動，和路人大聲叫囂，而瘦弱的婆婆被另一名熱心騎士攙扶著。另有網友錄下另一角度，男子狂踹婆婆的頭部，婆婆接連被攻擊倒在地上，可見男子下手不輕。

▲網友直擊，玉蘭花婆婆當街被兒子毒打。（圖／threads／tsao_charlie授權提供）

▲網友直擊，玉蘭花婆婆當街被兒子毒打。（圖／threads／tsao_charlie授權提供）

事實上，這位婆婆經常在此路口兜售玉蘭花，是許多高雄人熟悉的身影，也不少民眾都直擊過，婆婆的兒子會對她大聲辱罵、拳腳相向，並曾因此上過新聞版面，沒想到今日這幕又讓路人拳頭都硬了。

警方表示，6日下午3點30分接獲民眾報案，指出三民區自由一路、同盟一路口發生糾紛，一名男子疑似酒醉鬧事，當街毆打母親。員警到場後，雙方雖沒有再發生糾紛，但男子喝醉情緒激動，員警將他壓制在地制止激烈行為。男子隨後表示，感覺身體不舒服，警消便協助他就醫。

▲▼玉蘭花婆婆被家暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方到場將黃男壓制在地，隨後將他送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼玉蘭花婆婆被家暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，37歲黃姓男子與71歲黃姓婦人是母子關係，今日黃男酒後向母親索討金錢，黃姓婦人不願交付，黃男便徒手對母親施暴。黃婦表示，不需聲請保護令，也不願提出傷害告訴。

警方依職權以家暴案件通報社會局家防中心予以關懷協助，另已主動積極介入查辦，將黃男依傷害罪嫌查處偵辦後函請高雄地檢署參辦，同時一併依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，移請高雄地方法院簡易庭裁處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
秘月期POPOO上榜了！YT2024年度榜單出爐　
國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題
高雄玉蘭花婆婆當街被兒虐！拳打腳踢狂踹頭　畫面惹網怒
直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」
唐從聖朝聖周杰倫　駁拿公關票
快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄玉蘭花婆婆當街被兒虐！拳打腳踢狂踹頭　畫面惹網怒

基隆副分局長「偷情10年」出635萬元幫小三開餐廳　被判休職1年

台南女導遊住公司「凌晨遭性侵」！男友兄弟宿舍侵犯：酒後亂性

總統府憲兵帶學弟當共諜　收賄184萬「4人齊剃平頭」步上囚車

陳梅慧命喪國道！外傳「行車紀錄器被消失」　檢方緊急回應

台北市死亡車禍！騎士「撞上公車」置物箱噴飛　搶救無效身亡

獨／陳梅慧離開中檢未即刻北返　錯過「關鍵8分鐘」慘遇死劫

快訊／國1南下「5車追撞」道路封閉　現場畫面曝光

養雞場外放鞭炮討薪引殺機　他遭木棍爆頭插喉...再推下橋慘死

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

韓國歐巴飆唱周杰倫經典曲　深情詮釋中韓雙語版《擱淺》

高雄玉蘭花婆婆當街被兒虐！拳打腳踢狂踹頭　畫面惹網怒

基隆副分局長「偷情10年」出635萬元幫小三開餐廳　被判休職1年

台南女導遊住公司「凌晨遭性侵」！男友兄弟宿舍侵犯：酒後亂性

總統府憲兵帶學弟當共諜　收賄184萬「4人齊剃平頭」步上囚車

陳梅慧命喪國道！外傳「行車紀錄器被消失」　檢方緊急回應

台北市死亡車禍！騎士「撞上公車」置物箱噴飛　搶救無效身亡

獨／陳梅慧離開中檢未即刻北返　錯過「關鍵8分鐘」慘遇死劫

快訊／國1南下「5車追撞」道路封閉　現場畫面曝光

養雞場外放鞭炮討薪引殺機　他遭木棍爆頭插喉...再推下橋慘死

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

YouTube2024年度榜單出爐　虐心情歌成點閱冠軍、秘月期popo爭議入榜

周杰倫首同台動力火車「喊他們前輩」　揭他們1暖舉...記了25年！

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

女星懷孕開箱「麝香香水」！網想起《甄嬛傳》急阻止　專家說法曝

小情侶動漫商場內「蓋外套吸蛇毒」！陸網傻眼：一定是被蛇咬了

高雄玉蘭花婆婆當街被兒虐！拳打腳踢狂踹頭　畫面惹網怒

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

中菲行亞洲線添標竿性客戶、海空運貨量成長　11月營收創25個月新高

唐從聖朝聖周杰倫「駁拿公關票」！　現身大巨蛋內幕全說了

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

重返陳梅慧死亡現場！至少2個CMS狂閃被當空氣

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

獨／前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

婆婆過世遺產稅1.5億　楊麗花要付5400萬

獨／陳梅慧國道遇死劫！知情人士還原事故當下

師傅車震人妻　正牌夫綠了7年才知道

即／高鐵左營站傳落軌！女子當場慘死

更多熱門

相關新聞

台北市死亡車禍！騎士「撞上公車」身亡

台北市死亡車禍！騎士「撞上公車」身亡

台北市中正區6日發生死亡車禍，一名騎士下午2點多騎車行經重慶南路2段7巷口、南昌路一段時，與一輛公車發生碰撞，導致嚴重受傷，經過送醫院救治仍傷重身亡。詳細案發原因仍待釐清。

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

陳梅慧之死神秘乘客身分曝　警公布撞擊畫面

陳梅慧之死神秘乘客身分曝　警公布撞擊畫面

金融專區2025年上半年營運　亞灣5年內新屋登4字頭

金融專區2025年上半年營運　亞灣5年內新屋登4字頭

南市社會局「社福三冠王」多項社福指標拿第一

南市社會局「社福三冠王」多項社福指標拿第一

關鍵字：

高雄社會局家暴玉蘭花玉蘭花婆婆影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

2025年身強財運旺3星座公開！

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面