高雄玉蘭花婆婆當街被兒虐！拳打腳踢狂踹頭　畫面惹網怒

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名71歲黃姓婆婆經常在三民區賣玉蘭花，今年兒子當街毆打她而鬧上新聞，沒想到今天兒子酒後向她討錢不成，又當著許多路人面前對媽媽拳打腳踢，不少熱心民眾在場勸阻。警方獲報後趕抵現場處置，並將男子壓制在地，後續將依傷害罪嫌函送偵辦，並通報家防中心關懷。

▲玉蘭花婆婆當街被兒狂踹頭。（圖／吉娃娃大統領提供）

有網友今日在社群threads發文，影片內容錄下自由路、同盟路口賣玉蘭花阿婆的「家事日常」，畫面中錄下，穿著綠色格子外套的男子情緒激動，和路人大聲叫囂，而瘦弱的婆婆被另一名熱心騎士攙扶著。另有網友錄下另一角度，男子狂踹婆婆的頭部，婆婆接連被攻擊倒在地上，可見男子下手不輕。

▲網友直擊，玉蘭花婆婆當街被兒子毒打。（圖／threads／tsao_charlie授權提供）

事實上，這位婆婆經常在此路口兜售玉蘭花，是許多高雄人熟悉的身影，也不少民眾都直擊過，婆婆的兒子會對她大聲辱罵、拳腳相向，並曾因此上過新聞版面，沒想到今日這幕又讓路人拳頭都硬了。

警方表示，6日下午3點30分接獲民眾報案，指出三民區自由一路、同盟一路口發生糾紛，一名男子疑似酒醉鬧事，當街毆打母親。員警到場後，雙方雖沒有再發生糾紛，但男子喝醉情緒激動，員警將他壓制在地制止激烈行為。男子隨後表示，感覺身體不舒服，警消便協助他就醫。

▲▼警方到場將黃男壓制在地，隨後將他送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，37歲黃姓男子與71歲黃姓婦人是母子關係，今日黃男酒後向母親索討金錢，黃姓婦人不願交付，黃男便徒手對母親施暴。黃婦表示，不需聲請保護令，也不願提出傷害告訴。

警方依職權以家暴案件通報社會局家防中心予以關懷協助，另已主動積極介入查辦，將黃男依傷害罪嫌查處偵辦後函請高雄地檢署參辦，同時一併依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，移請高雄地方法院簡易庭裁處。

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