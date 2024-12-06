陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

記者楊永盛、沈繼昌、白珈陽／連線報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧遭撞亡一案，國道警原以「偵查不公開」為由，不願供不相關監視器、行車記錄器，不過現在國道警改口，公布當時國道監視器畫面，陳與警職謝姓男友搭乘Uber行駛於內線車道，遇到前方車輛回堵，停等時遭到後方肇事車追撞，釀成1死慘劇。此外，現也查出當時在車內的還有第3名乘客，就是XREX交易所共同創辦人暨執行長黃耀文，他同樣列為被告遭到檢警帶回調查，偵訊後無保請回。

根據國道公路警察局第二公路警察大隊公布資料，謝、陳搭乘Uber行經國道一號北向77.7公里處，前方因正在處理前四海幫角頭郝廣民車禍事故，導致車輛堵塞，只見回堵車輛至少綿延數十公尺，右方中線、外線燈光紅通通一片，內線車道回堵距離較短，謝、陳快速通過，但也馬上遇到車陣，便降速停等。

▲警方公佈國道監視器畫面。（圖／記者楊永盛翻攝）



國道警指出，該輛Uber在靜止停等內側車道期間，遭後方車輛追撞，後方肇事車輛駕駛肇因尚查證中，本案相關影像及卷資均已報請新竹地檢署指揮偵辦中。

據查，刑事局科偵隊謝姓偵查員偵辦詐欺案，涉嫌將相關卷證、資料提供給陳梅慧，讓陳協助分析詐團幣流及凍結，但此舉被認為是洩密，由於在查扣的電腦內發現大量被害人個資（雙位數以上），檢方認謝涉犯洩密罪、陳涉犯個資法，3日上午指揮警政署政風處和台中市刑大執行搜索。

經檢察官複訊，命謝以3萬元交保，其餘陳女以及黃姓、蕭姓區塊鏈業者及1名證人請回。據了解，黃姓被告身份就是XREX共同創辦人暨執行長黃耀文，車禍時也與陳女、謝男搭乘同輛Uber，卻目擊優秀同事慘死國道，黃本身則只有頭暈，身體並無大礙。

陳梅慧不幸離世後，黃耀文更在網路社群發文，讓我們一起記得她的善良、勇敢與正義，Miffy（陳梅慧）滿滿的「催化力」將一直與我們同在。「她的不幸離世，是同事好友們、是公司，也是區塊鏈產業的重大損失。我們深深悼念她，願她安息。」可見其心情之沉痛。