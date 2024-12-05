扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

▲網美在男友病床旁跳舞，慶祝被男友寫入遺囑中，引來網友們抨擊。（圖／翻攝自抖音）

圖、文／CTWANT

有句俗諺叫做「男人都很專一，永遠喜歡18歲女孩」，最佳的例子莫過於好萊塢巨星李奧納多，這也讓許多人認為「男人只愛美女或嫩妹」的事實，不過在加拿大，有位22歲網美奧蘿拉（Bronwin Aurora），近日上傳一段她站在85歲男友病床旁開心熱舞的畫面，原因是男友遺囑裡有附註她的名字，未來將有機會獲得遺產，未料影片一曝光，就引來大批網友撻伐。

從奧蘿拉上傳到抖音上的影片可見，她站在男友病床旁跳舞，表示終於被寫入遺囑中了，影片中，還可見到男友病懨懨的躺在病床上看著她表演，除此之外，奧蘿拉還誇張表示，「我應該拔掉插頭嗎」，似乎是暗示要送男友「儘早上天堂」。

根據《紐約郵報》等外媒報導，22歲的奧羅拉是一名網美，交往對象則是一名85歲老阿伯，而這年齡差距鴻溝讓她飽受外界痛批是為錢出賣肉體，但她不以為意，但這次拍攝在男友病榻旁熱舞的影片，還慶祝終於被寫入男友遺囑中，就可以瓜分遺產的做法立刻引發撻伐。

有人認為這位網美太惡劣了，就算貪財也不該如此厚顏無恥，「真希望男方可以把她從遺囑中剔除！」、「希望男方看到這女的垃圾一面後，能有力氣打電話給律師，不要把財產留給這女的。」、「社群媒體總能保留人的美好一面，但這次保留了這女的最真實的一面」。

不過也有網友認為，這只是奧蘿拉故意製造話題，將自己塑造成「粉紅收屍隊」，而男友也僅是配合演出，一切都是為了獲得流量，另外，先前也曾有報導，指網友批評奧蘿拉就是為了錢和老男人交往，不過她的回答總是，「年齡不是問題」。

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