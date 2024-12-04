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社會 社會焦點 保障人權

遭控詐騙上櫃股權　停職法官石育恩駁斥「深感憤怒」

▲▼芝麻街美語母公司新華泰富原股東委任律師楊美玲控告郭明昌、石育恩、李昊承、曾心潔4人涉嫌聯手詐騙股權。（圖／記者劉昌松攝）

▲新華泰富原股東委任律師楊美玲控告法官石育恩等人涉嫌詐騙股權，接連遭對方聲明反駁。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

芝麻街美語母公司新華泰富的原董事何佳洲、何彥寬3日委託律師到台北地檢署，按鈴告發橋頭地院法官石育恩、會計師李昊承，涉嫌與數碼戲胞前董事郭明昌、會計師曾心潔聯手詐騙公司股權。遭點名的石育恩4日透過律師發布聲明，澄清所有指控完全與事實不符，並且對相關指控深感憤怒，將保留法律追訴權。

新華泰富(上櫃代號5481)原股東委任律師楊美玲指控，新華泰富的最大股東君怡泰富及新華國泰2間投資公司負責人何佳洲、何彥寬，因為誤信郭明昌的「政大幫」能讓公司股價上漲，簽訂股權轉讓協議書，但郭明昌等人藉故不付股權轉讓款2.4億元。當時雙方接洽時，在場自稱法務人員的就是捲入詐團軍師鄭鴻威洗錢案的法官石育恩，另外還有會計師李昊承、曾心潔等人。

針對經營權糾紛一事，君怡泰富及新華國泰聲明指出，相關股權交易程序合法，楊美玲律師自始至終皆參與其中，如今卻反口指控股權交易過程涉有詐欺，不僅屬不實指控，更有違其律師倫理。2公司聲明表示，原股東何佳洲、何彥寬及楊美玲律師侵占本公司印鑑大章在先，嗣又捏造不實訊息，將於近日提告業務侵占、加重誹謗及誣告等刑事告訴。

石育恩4日也透過事務所發布聲明，表示自己在停職期間，謹慎遵守《公務員服務法》等規定，擔任民間企業法務人員恪守低調行事，石育恩否認曾與何彥寬及何佳洲見面，也沒有參與磋商談判。石育恩呼籲相關當事人以正當法律程序解決彼此間民事糾紛，不要利用他作為談判籌碼，不僅無異於發現真實，也傷害無辜第三人的名譽。

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