郵政博物館辦「蛇麼意思-生肖郵票展」迎蛇年　12／6登場

▲郵政博物館舉辦「蛤？蛇麼意思-生肖郵票展」。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎接乙巳蛇農曆新年到來，中華郵政除了已經發行生肖「蛇」郵票外，12月6日至114年4月6日也將在郵政博物館，攜手台灣爬行類動物保育協會協辦「蛤？蛇麼意思-生肖郵票特展」，展出36套「蛇」主題相關郵票，以及相關知識、保育影片。

中華郵政為迎接新年，本周發行生肖「蛇」郵票，圖案以「蛇化龍形慶新春」為設計概念，另郵政博物館也攜手台灣爬行類動物保育協會，舉辦「蛤？蛇麼意思-生肖郵票特展」，展出與「蛇」主題相關之郵票36套，並推出東、西方蛇的神話故事，以及蛇類生態知識和播放保育影片，並設「彩繪海蛇互動體驗區」與「春暖花開．蛇行天下」大型紙雕裝置。

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▲郵政博物館舉辦「蛤？蛇麼意思-生肖郵票展」。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政公司指出，展覽期間，郵政博物館在特展首日上午9時至11時，也在營業廳設立臨時郵局，備有臨時郵局實寄戳、癸字戳及特展紀念戳供銷蓋集郵品。

為迎接新年並增添年節氣氛，中華郵政表示，明(114)年1月11日下午2時至4時也將在博物館展廳舉辦「喜迎小龍揮毫送春聯」活動，邀書畫名家現場揮毫，書寫吉祥春聯；今年12月21日也舉辦「和蛇做朋友」講座，114年2月15日舉辦「奇想蛇形捏麵人創作營」手作活動。購票參觀於展場打卡或拍照上傳，可參加轉動扭蛋機活動獲贈禮品。