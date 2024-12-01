郵局窗口制服明年改良甩「鈕扣地獄」　再加碼每人2千預算升級

▲郵局窗口人員明年起將每人加碼2千元預算升級。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

郵局窗口人員夏季制服112年改款和重新採購，今年發放後上演「制服之亂」，女性制服鈕扣並非常見外扣，而是向內斜扣，導致一排扣完得花上3到5分鐘，被員工稱為「鈕扣地獄」。中華郵政已規劃114年將改良把鈕扣改為拉鍊外，材質及縫製品質也將升級，明年起調高制服預算，窗口人員每人每年加碼2000元。

郵局窗口人員新夏季制服讓不少女性員工歷經「鈕扣地獄」的洗禮，曾有員工抱怨「夏季制服是史上最難穿又難看，一整排斜內扣，光是扣鈕扣就搞得快遲到了」。還有員工指出，鈕扣本身沒問題，問題在於扣上方式，不是正常的向外扣，而是奇葩的向內扣，當女性同仁穿脫制服時，向內扣的方式會比向外扣更花時間，雖不敢說會花上10分鐘這麼久，但是按照個體差異，大概要花3至5分鐘。

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不具名員工受訪時表示，女性制服上衣採反面整排扣，而且多車一條布擋住扣子，等於要從內面、隔著一層布，自腹部扣到領口，超級難扣又浪費時間，且扣子縫製成本比拉鍊高，另制服背面設計20幾公分「活折」，沒有延展性，背面看就像羅宋麵包、駱駝或抽取式面紙盒，都是不實用設計，沒有考慮員工需求，制服顏色也像醫院的床單綠。

員工透露，當時沒有得標的廠商發現新制服反手扣最被詬病，馬上做出拉鍊版放在i郵購銷售，引起員工搶購，被公司知道後竟把它下架，員工只好轉向廠商直接訂購，寧可自掏腰包外購拉鍊式上衣，擺脫「鈕扣地獄」之苦。

▲郵局窗口女性員工制服明年起也將改良增加方便性。（圖／中華郵政公司提供）

郵局員工則喊話，希望制服改善能夠修飾身材、合身、容易穿脫，材質也能防皺免燙、耐髒容易清洗、吸汗透氣、柔軟有延展性、顏色不要太醜。

中華郵政公司則表示，有關窗口人員制服，為提升郵政人員整體服務形象，歷年來均延請專業機構設計多款制服樣式，並成立「制服規格小組」，邀集工會及同仁代表共同票選決定款式；未來更換制服款式時，將擴大員工參與，俾更符合同仁需求。目前制服款式平均改款週期約為6年，期間如有微調需求，仍會滾動調整。

▲郵局窗口制服材質和縫製品質明年將升級。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政說明，窗口人員夏季制服已於112年度辦理改款及採購事宜，114年度並無改款計畫，惟為增進同仁穿著便利及換洗需求，將於明年加發2件夏季制服上衣及1件下著；女性上衣並改良以拉鍊取代鈕扣，另加發女性改良款式上衣將由部分郵局各推薦2名員工擔任制服試穿人員並提供回饋意見。

中華郵政強調，為提升窗口人員制服材質及縫製品質，自明年起調高制服預算，由每人每年5000元提高到7000元。