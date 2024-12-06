鬧市逛街忍不住！男女脫光交疊「街頭裸戰」　被圍觀狂罵還繼續衝刺

▲阿根廷有一對男女在鬧市街頭當眾上演活春宮。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

阿根廷羅薩里奧市（Rosario）11月30日發生了一起荒謬的活春宮事件，一名男子和女友在市中心的街頭逛街時一時性起，竟在人行道上公然發生性行為，即使民眾上前阻止，也不停下「雙人運動」，而被警方逮捕並控以公然猥褻罪，不過2人在警局被拘留幾小時後就已獲釋。

據Infobae報導，這起事件發於上月30日下午4時。當時，24歲男子馬特奧（Mateo C.）與22歲女友妮可（Nicol N.）在阿爾韋亞爾大道（Alvear）和奧羅諾大道（Oroño）之間逛街時難忍慾望，竟脫光了身上的衣服，坐在人行道上，而女友妮可則半裸坐於其上方，直接在街頭上當眾「激戰」。

馬特奧與妮可大膽的行為嚇壞了不少民眾，現場還有人上前勸阻2人，並要求他們立刻離開，但他們還是依然故我，未停下動作，氣得附近居民撥打911報警。警方到場後，發現這對男女的神智不清，對警方的詢問也表現困惑，顯然受到了毒品影響，於是將2人逮捕回警局。

這起活春宮事件的畫面在社群媒體X上流傳後，瞬間引發熱議。警方也對兩人如此高調在該市最繁忙區域進行不雅行為表示不解，尤其調查發現馬特奧的家距離事發地只有數公尺遠，但2人卻選擇在人行道上洩慾。目前，這對男女已被檢察官布林迪西（Cecilia Brindisi）控以公然猥褻罪，但2人在警局被拘留幾小時後，已被釋放回家。