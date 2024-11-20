　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8歲妹放學「遭性侵砍死」　斷氣前親口說出兇手！阿根廷人怒了

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 年僅8歲的法比安娜遭鄰居性侵殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷發生一起悲劇，一名8歲女童放學回家路上失蹤，被尋獲時身受重傷倒在樹林裡，竟是遭鄰居性侵後連砍多刀，送醫急救仍宣告不治，臨死前還親口指認犯嫌，案情曝光後掀起公憤。

根據《每日郵報》，8歲的法比安娜（Fabiana Sirino）15日在米西奧內斯省25 de Mayo鎮放學回家路上失蹤，焦急的家人四處尋找，最後由她11歲的姊姊在距離家中200公尺遠的一片樹林中找到她。

當時法比安娜已身受重傷，姊姊見狀一邊尖叫一邊跑出來，「爸爸快跑啊！法比安娜死了！」父母趕到時她還活著，但遭到殘酷性侵且身上至少有13處刀傷，馬上被緊急送醫。

父親控訴，兇手就是綽號納尼科（Nanico）的34歲鄰居穆勒（Marcelo Daniel Muller），因為法比安娜被送往醫院的路上，用僅剩的力氣在他耳邊說出兇手身分，「是納尼科（Nanico）對我做那些事的」。

她含淚對父母說道，「看看我，我就要死了，我的心好痛」，接著嚥下最後一口氣。驗屍結果顯示，她的主要死因為嚴重失血引發的低血容性休克。

穆勒已因涉嫌謀殺被捕，目前仍被警方拘留。法比安娜母親指出，她在案發前一天曾與穆勒聊天，案發後不久穆勒還重回現場，謊稱是要幫忙找人，當時他「光著上身，穿著短褲和黑色運動鞋，渾身是汗」，口中還問道，「發生什麼事？」

相關調查仍在進行中，但有鄰居透露，過去幾天曾目睹穆勒在法比安娜學校附近閒晃。家屬16日聚集當地警局抗議，要求為法比安娜討回公道；阿根廷網友也在社群媒體上譴責，「她只有8歲，卻被性侵與謀殺，只因為他想這麼做」、「要為法比安娜伸張正義」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳佩琪被請回
「王葛格你在這裡丟日本嗎？」 吳俊偉初登東蛋朝聖
不只霸凌！　黃國昌爆謝宜容「宴請友人」一餐4萬2全民買單
快訊／不是林昱珉！12強台委大戰先發出爐
勞動部保護不了勞工！何佩珊捅大包　霸凌案讓執政團隊現警訊
快訊／新北奪命意外！27歲司機遭重壓慘死
快訊／雷神認了　還台灣52億
東北季風、最強冷空氣下周來襲　北部降溫「體感14度」
中華隊成長飛速！　韓媒嘆：現在要追趕的「是台灣」而非日本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

8歲妹放學「遭性侵砍死」　斷氣前親口說出兇手！阿根廷人怒了

台灣成長飛速！　韓媒嘆：現在要追趕的「是台灣」而非日本

談判有進展！　美特使：以色列與真主黨停火已在掌握中

北海道13歲少女墜橋　搶救不治身亡

商場招牌全是中文！馬哈迪質疑「以為在中國」　台灣餐館躺著中槍

拜登政府解除禁令！批准提供烏克蘭「殺傷性地雷」　阻俄軍攻勢

訪日外國客10個月「累計破3000萬人」！　創1964年來最快紀錄

以為會結婚！20歲女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片勒索

馬斯克怨監管太多　自曝被迫「讓海豹戴耳機」評估火箭噪音

和平曙光？　俄官員：普丁對與川普談停火協議「持開放態度」

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

8歲妹放學「遭性侵砍死」　斷氣前親口說出兇手！阿根廷人怒了

台灣成長飛速！　韓媒嘆：現在要追趕的「是台灣」而非日本

談判有進展！　美特使：以色列與真主黨停火已在掌握中

北海道13歲少女墜橋　搶救不治身亡

商場招牌全是中文！馬哈迪質疑「以為在中國」　台灣餐館躺著中槍

拜登政府解除禁令！批准提供烏克蘭「殺傷性地雷」　阻俄軍攻勢

訪日外國客10個月「累計破3000萬人」！　創1964年來最快紀錄

以為會結婚！20歲女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片勒索

馬斯克怨監管太多　自曝被迫「讓海豹戴耳機」評估火箭噪音

和平曙光？　俄官員：普丁對與川普談停火協議「持開放態度」

快訊／陳佩琪移送北檢「複訊3小時」被請回　下樓微笑離開

曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂！打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

「控球之神」保羅關鍵三分奠勝基　馬刺爆冷擊敗雷霆奪NBA盃首勝

快訊／宋仲基老婆平安生下二寶！　開心報喜「迎來了可愛小公主」

12強複賽中華首戰委內瑞拉　運彩不讓分預測有機會奪勝

《影后》史艾瑪偷情之歌是他們唱的！　小男孩樂團親揭內幕

比熊聞到廚房「飄來紅燒肉香」　門口卡位小眼睛凝望：好想吃～

大武警關懷協助　日籍男子環島圓夢

「CRPD社區巡迴劇場」培文國小揭序幕　黃偉哲打造友善生活環境

台東公東高工展起「後山之翼　持續培育技職人才

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

國際熱門新聞

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

即／恐有重大空襲　美急關閉駐烏大使館

帶太多LV包和Labubu入境　星女被罰22萬

久坐後拼命運動也沒用　別坐超過這時間

日小學生割喉同學　反被封：最可愛殺人犯

冷空氣發威！日本北海道下探「入冬最低溫」

擊發瞬間！射擊裁判整理槍枝　超近距離誤射選手「屁屁爆了」

美超微抄底飆逾31％！美股跌120點　輝達、台積電ADR逆勢收紅

男找獅子玩自拍　慘被死死狠咬

先有雞還是先有蛋？科學家有答案

韓媒：要追趕的是台灣　而非日本

台球迷賽後不肯走！大巨蛋一幕「震撼美記者」

妻閨蜜歸Me！噁男赴喬遷宴「脫衣偷摸性侵」

女學生脫剩內衣褲　被關進精神病院

更多熱門

相關新聞

鈕承澤三度申請假釋遭駁回

鈕承澤三度申請假釋遭駁回

導演鈕承澤2018年間涉嫌性侵劇組女助理，遭到判刑4年定讞，2021年11月間發監，目前在花蓮監獄服刑，繼農曆年申請假釋被駁回，鈕承澤今年7月第三度申請假釋，但矯正署假釋審議委員會經審查，鈕不符合假釋規定，故再度駁回申請。

未婚女馬桶尖叫產女！女嬰沒反應送醫不治

未婚女馬桶尖叫產女！女嬰沒反應送醫不治

女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片

女大生被男友騙去房間　遭3男性侵拍片

獨／國中6學長壓學弟「玩鳥」PO網　家長怒求徹查

獨／國中6學長壓學弟「玩鳥」PO網　家長怒求徹查

挪威王儲繼子「涉性侵被捕」　曾吸毒家暴女友

挪威王儲繼子「涉性侵被捕」　曾吸毒家暴女友

關鍵字：

兒童悲劇性侵鄰居阿根廷

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

王仁甫女兒18歲了！

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面