8歲妹放學「遭性侵砍死」　斷氣前親口說出兇手！阿根廷人怒了

▲ 年僅8歲的法比安娜遭鄰居性侵殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷發生一起悲劇，一名8歲女童放學回家路上失蹤，被尋獲時身受重傷倒在樹林裡，竟是遭鄰居性侵後連砍多刀，送醫急救仍宣告不治，臨死前還親口指認犯嫌，案情曝光後掀起公憤。

根據《每日郵報》，8歲的法比安娜（Fabiana Sirino）15日在米西奧內斯省25 de Mayo鎮放學回家路上失蹤，焦急的家人四處尋找，最後由她11歲的姊姊在距離家中200公尺遠的一片樹林中找到她。

當時法比安娜已身受重傷，姊姊見狀一邊尖叫一邊跑出來，「爸爸快跑啊！法比安娜死了！」父母趕到時她還活著，但遭到殘酷性侵且身上至少有13處刀傷，馬上被緊急送醫。

父親控訴，兇手就是綽號納尼科（Nanico）的34歲鄰居穆勒（Marcelo Daniel Muller），因為法比安娜被送往醫院的路上，用僅剩的力氣在他耳邊說出兇手身分，「是納尼科（Nanico）對我做那些事的」。

她含淚對父母說道，「看看我，我就要死了，我的心好痛」，接著嚥下最後一口氣。驗屍結果顯示，她的主要死因為嚴重失血引發的低血容性休克。

穆勒已因涉嫌謀殺被捕，目前仍被警方拘留。法比安娜母親指出，她在案發前一天曾與穆勒聊天，案發後不久穆勒還重回現場，謊稱是要幫忙找人，當時他「光著上身，穿著短褲和黑色運動鞋，渾身是汗」，口中還問道，「發生什麼事？」

相關調查仍在進行中，但有鄰居透露，過去幾天曾目睹穆勒在法比安娜學校附近閒晃。家屬16日聚集當地警局抗議，要求為法比安娜討回公道；阿根廷網友也在社群媒體上譴責，「她只有8歲，卻被性侵與謀殺，只因為他想這麼做」、「要為法比安娜伸張正義」。