情侶地鐵上「裙子探險」　男手腳都超忙、女猛滑手機裝沒事

▲男方的手不斷「探險」，女方則裝沒事。（圖／翻攝推特）



文／香港01

地鐵乘客眾多，不應作出不雅舉動！香港網路瘋傳1段影片，指地鐵車廂內有1對年輕情侶公然作出不雅行為，見到男方伸手放進女方內褲下體位置持續撫摸，其間更不停「抖腳」，女方則似乎不以在意，未有阻止。

影片引來網民熱議，批評2人行為離譜，「公眾地方都不知羞恥」、「他們真以為沒人看到？」、「光天化日，公衆場所，有無搞錯！」。也有網民關注男方「抖腳」舉動，「震到這樣，他的腳是不是有病？」。

雖然影片於香港網路流傳，但從車廂環境及用色估計，事件相信於大陸廣州地鐵發生。

這段「地鐵活春宮」影片長6秒，見到相信是廣州地鐵車廂座位上有1對年輕情侶正在調情，當中男方邊笑邊把右手伸進女方內褲下體位置，持續有動作，其間更不停「抖腳」，狀甚享受。女方則似乎不以在意，反而專心看手機，未見有阻止男方行為，表現得毫不驚訝。

影片可見車廂內還有多名乘客，而女身旁邊的座位也有人坐着，但2人沒有理會被看到，持續作出不雅舉動，完全進入「旁若無人」的境界。

網民看過影片嘩然，指摘2人行為離譜，「公眾地方都不知羞恥」、「他們真以為沒人看到？」、「光天化日，公眾場所，這麼大的人做這樣的行為，無自我控制能力的嗎？有無搞錯！」、「這很狼」、「真大膽」、「不知羞恥」。

也有網民笑言，「在小小的花園裡挖呀挖呀挖」、「好緊火」。另有網民關注男方「抖腳」舉動，「震到這樣，他的腳是不是有病？」。