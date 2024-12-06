不知怎聯絡她！周杰倫請求「照片換好看一點」　阿給闆娘換了

▲粉絲印出照片，老闆娘笑臉同意換照片。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

粉絲超有效率！大巨蛋演唱會上，在點歌環節時，周杰倫問到「去淡水有沒有去吃阿給」，希望歌迷都幫忙把店內照片換好看一點，一直想請店家換照片，卻不知怎麼聯絡。而今（6日）粉絲一早就印好照片，衝去店家幫換照片，引來大票網友噴笑，「真的許願成功～快笑死！」

周杰倫在演唱會上問到，「去淡水有沒有去吃阿給？」歌迷回應「有！我都點周杰倫套餐」，結果周董想請他幫個忙，下次有去的話，「幫我跟老闆說把那個照片換好看一點，他那個用的好像是我在吃阿給」，一直很想換一張，卻不知怎聯絡老闆，讓台下歌迷笑壞一片。

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對此，粉絲們聽到了，一名網友在Threads回報，「杰倫哥哥，小弟我剛先幫你換好一張照片了，帥吧！老闆娘很開心喔！」

該網友說道，他起床就去超商印照片，並拿出演唱會影片給老闆娘看，老闆娘則笑笑回應，「好啊，冰箱上給你貼！」

底下網友紛紛朝聖，「笑死，竟然會這麼快就更新」、「應該要換一到五步照片，比較有學生時期常客」、「好熱心，杰倫多年心願已無憾」、「感謝你欸！效率組」、「真的許願成功～快笑死」、「可是原版超好笑」。